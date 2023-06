Santé: Agence du médicament alerte sur automédication croissante des Français

La propension des Français à s’autoprescrire médicaments et traitements ne cesse de croître. Toutefois, cette habitude comporte des dangers. L’Agence nationale chargée de la sécurité des médicaments et des produits de santé tire la sonnette d’alarme. Nous en discutons avec Damien Mascret, docteur et journaliste, lors de l’émission du 12/13.

L’Agence du médicament a lancé une campagne visant à encourager un bon usage des médicaments et à diminuer l’automédication chez les Français. Cette initiative met en lumière plusieurs conseils importants pour les patients.

Respecter les prescriptions médicales

Le premier conseil est de suivre scrupuleusement les prescriptions du médecin. Cependant, trois Français sur dix modifient eux-mêmes la dose ou la durée de leur traitement. Si cela peut être sans conséquences dans certains cas, cela peut entraîner des problèmes avec certains médicaments, tels que les antibiotiques. Ne pas prendre la dose complète jusqu’à la fin pourra provoquer une rechute si le traitement n’a pas éliminé toutes les bactéries, explique Damien Mascret.

Éviter de mélanger les médicaments sans avis médical

Le second conseil est de ne pas mélanger plusieurs médicaments sans avis médical. Un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou combine plusieurs médicaments, ce qui peut non seulement ne pas augmenter l’efficacité du traitement, mais aussi provoquer des effets indésirables plus importants, indique le médecin et journaliste Damien Mascret.

Ne pas partager ses médicaments avec autrui

Le troisième conseil de l’Agence du médicament est de ne pas prêter ses médicaments à une autre personne, même si cette dernière présente les mêmes symptômes que soi. En effet, cela pourrait être dangereux pour l’autre personne pour des raisons encore inconnues. Malgré cela, une personne sur deux partage parfois ses médicaments, et une personne sur dix le fait souvent, conclut Damien Mascret.