Santé: 11 plaintes de patients visent l’hôpital de Remiremont – enquête en cours

Une femme ayant frôlé la mort pointe du doigt l’établissement hospitalier de Remiremont, situé dans les Vosges, en lui reprochant d’avoir négligé de retirer un morceau de son placenta à la suite de son accouchement, provoquant ainsi une hémorragie interne. Elle a choisi de déposer une plainte à ce sujet.

Dans une photo, on peut voir Camille, âgée de 24 ans, radieuse et prête à donner naissance à son premier enfant. Sa fille est née le 25 novembre dernier à l’hôpital de Remiremont dans les Vosges. Cependant, quelques mois plus tard, lors d’une fête de fin d’année en famille dans le Sud, la mère est victime d’une sévère hémorragie. « J’ai souffert d’atroces douleurs. À un moment donné, je me lève et je vois beaucoup de sang par terre. J’avais déjà perdu beaucoup de sang avant d’arriver à l’hôpital d’Avignon (Vaucluse). Je me voyais disparaître et laisser ma fille et mon mari derrière moi. », se rappelle-t-elle.

Obtenir reconnaissance et écoute grâce à la justice

Camille reproche à l’équipe médicale d’avoir laissé un morceau de placenta dans son corps après l’accouchement et regrette de ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante. Elle décide donc de porter plainte. « Je souhaite, grâce à la justice, obtenir une reconnaissance et être écoutée », explique Camille. Cette accusation s’ajoute à celles d’autres patients de l’hôpital des Vosges. Un homme veut comprendre pourquoi son épouse est décédée en 2018 des suites d’une pancréatite, des femmes cherchent des réponses quant au décès de leur mère après une opération du col du fémur l’été dernier. L’avocat de l’établissement a rappelé, le mardi 6 juin, que l’hôpital ne fait pas l’objet de poursuites judiciaires pour le moment.