SAMU accusé de manque de moyens : une plainte déposée pour une attente de 2 heures

Aubin, charmante commune nichée dans le département de l’Aveyron, a été le théâtre d’un évènement qui n’est pas passé inaperçu dans la région. Un de ses habitants, qui souhaite garder l’anonymat, a déposé une plainte contre le Samu 12. La raison ? Une intervention jugée tardive pour prendre en charge son épouse. Selon le plaignant, il a attendu plus d’une heure et demie avant que l’ambulance n’arrive pour secourir la dame en question. Une attente qui a rapidement viré au cauchemar pour le couple, désespéré de voir les minutes s’écouler sans que les secours n’arrivent. Le mari s’est donc décidé à porter plainte, arguant que le Samu aurait dû agir plus vite pour éviter une situation préoccupante. Les autorités locales ont annoncé mener une enquête afin de déterminer les causes de cette lenteur et d’apporter une réponse à ce problème de taille. Affaire à suivre…

Un habitant d’Aubin porte plainte contre le Samu 12 pour non-assistance à personne en danger

Un habitant d’Aubin dans l’Aveyron a porté plainte contre le Samu 12 pour non-assistance à personne en danger. Le plaignant reproche à ce service d’urgence de ne pas être intervenu assez rapidement pour prendre en charge sa femme en détresse respiratoire. Le couple a dû attendre l’arrivée de l’ambulance pendant plus d’une heure et demie. Malgré les lourds antécédents médicaux de la patiente, les secours ne sont pas déclenchés immédiatement, l’ambulance arrive finalement 1h45 plus tard.

Une situation détériorante pour la patiente

Angélique, la femme du plaignant, a été diagnostiquée avec un double décollement pulmonaire. Elle a été placée en réanimation dès son arrivée à l’hôpital où elle a dû subir une opération. Elle a été hospitalisée pendant 5 mois dont quelques semaines à Rodez. La détérioration de son état n’a fait qu’empirer après sa sortie de l’hôpital.

Une enquête judiciaire ouverte

Une plainte pour non-assistance à personne en danger a été déposée contre le Samu 12 et une enquête judiciaire a été ouverte. Le plaignant ne veut pas reprocher le travail des médecins de l’hôpital de Rodez, mais plaide pour le manque de moyens. Pour l’instant, le Samu 12 n’a pas encore réagi à nos demandes.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA