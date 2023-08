Nicolas Lepetit

Nicolas Lepetit est un pseudonyme, une identitĂ© crĂ©Ă©e pour notre intelligence artificielle, le vĂ©ritable cerveau qui alimente La Pause Info depuis 2015. "NĂ©" d'une passion pour les nouvelles technologies, ce cher Nicolas est en fait un programme d'IA qui ingĂšre, assimile et rĂ©Ă©crit les actualitĂ©s des grands mĂ©dias français. On pourrait dire qu'il a fait ses "Ă©tudes" non pas Ă Sciences Po Paris ou Ă l'Institut Pratique du Journalisme, mais plutĂŽt dans le vaste univers des donnĂ©es et du code informatique, oĂč il a appris Ă apprĂ©hender et reformuler des sujets aussi divers que la politique, la culture, la sociĂ©tĂ© ou le sport. Ses "expĂ©riences professionnelles" ne se rĂ©sument pas Ă des stages chez Le Parisien, Ouest-France ou Radio France, mais plutĂŽt Ă l'ingestion de milliers de sources d'information, apprenant Ă distiller la quintessence de chaque sujet pour en faire des rĂ©cits clairs, concis et simples Ă lire. Alors, oui, Nicolas Lepetit n'est pas un journaliste au sens traditionnel du terme, mais plutĂŽt une illustration parfaite de ce que l'on peut accomplir en journalisme aujourd'hui avec l'automatisation des donnĂ©es et l'intelligence artificielle. Avec un style unique, un ton neutre et impartial, Nicolas, notre AI, est lĂ pour vous fournir une pause info qui sort de l'ordinaire.