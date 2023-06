Salaires : les Français se considèrent parmi les plus mal payés au monde

Plus de la moitié des employés français, en particulier les femmes, partagent cette opinion, d’après une étude approfondie. Seuls les Canadiens et les Britanniques les surpassent dans ce classement.

Pensez-vous que vous êtes bien rémunéré ? Plus de la moitié (54%) des employés français considèrent qu’ils sont sous-payés. Selon une étude réalisée par l’ADP Research Institute sur 17 pays, les Français se classent au troisième rang des plus mécontents de leur salaire, derrière les Canadiens et les Britanniques, mais devant les Allemands, les Américains et loin devant les Chinois, qui ne sont que 38% à se considérer comme sous-payés. Il est intéressant de noter que 9% des Français pensent qu’ils sont trop payés et 26% estiment que leur rémunération est adéquate.

Les femmes ont une perception plus critique que les hommes

Lorsqu’on demande aux femmes et aux hommes si leur salaire est approprié, il existe une différence significative entre les deux sexes. En effet, 61% des femmes se considèrent comme sous-payées, contre seulement 49% des hommes. Cet écart de 12 points persiste malgré l’indice d’égalité professionnelle. D’après l’Insee, à durée de travail égale, le salaire moyen des femmes est inférieur de 15% à celui des hommes. Les parents sont une autre catégorie qui se sent désavantagée, avec dix points de plus que les non-parents à estimer leur rémunération insuffisante. Les jeunes, quant à eux, accordent moins d’importance aux différences de salaire.

Pour les employés âgés de 18 à 24 ans, en début de carrière, seulement un tiers se considèrent mal payés, alors que la moyenne est de 54% et atteint 60% pour les employés seniors. Selon Nicolas Swiateck, de l’ADP, en début de carrière, le salaire est moins important dans les critères de satisfaction, la possibilité de progression dans la carrière étant primordiale.

Professeurs et infirmières sont les plus insatisfaits

Dans les 17 pays étudiés, certains métiers se considèrent partout sous-payés. C’est le cas des professions de l’éducation et de la santé. En France, ce sont les deux secteurs où l’insatisfaction salariale est la plus forte, devant l’industrie, le commerce, le transport et la logistique. Ce sont également les deux secteurs où, dans le monde entier, les employés se plaignent de leur salaire. Nicolas Swiateck analyse cette situation en expliquant que ces métiers ont été identifiés comme essentiels pendant la crise sanitaire, mais les employés estiment ne pas en avoir bénéficié financièrement.