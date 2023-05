Saison réussie en Seine-Maritime: pêcheurs vendent dernières coquilles Saint-Jacques

Dans le département de la Seine-Maritime, c’est le moment pour les pêcheurs de commercialiser leurs coquilles Saint-Jacques restantes. Chacun affiche un sourire, car l’année a été marquée par l’excellence et l’abondance des produits.

Il est temps de profiter des bonnes affaires sur le marché au poisson de Dieppe (Seine-Maritime). Les ultimes coquilles Saint-Jacques de cette saison sont actuellement vendues à des prix plus bas : quatre euros le kilo de coquilles entières et 25 euros le kilo de noix. La fin de la saison approche et cette année, la qualité était au rendez-vous, avec une quantité abondante. « Ça a été une bonne saison et je pense que ça a été une bonne saison pour tous les bateaux », témoigne un professionnel. Pour certains d’entre eux, cette fin de saison marque également la fin d’une longue période d’efforts. « Pour nous ça a été très dur parce qu’on ne fait pas le quai de Seine, on fait uniquement le large donc ça a été très très dur », explique l’un d’eux. Alors, quelles difficultés ont-ils rencontrées ? « Le gasoil, le mauvais temps donc on a tout eu nous », ajoute-t-elle.

Une bonne année qui annonce une suivante de qualité

La fin de la campagne de pêche ayant sonné, les pêcheurs sont déjà en train de démonter les filets de leurs bateaux. Ils vont maintenant devoir les réparer et les nettoyer. C’est la fin d’une période de sept mois. « La saison des coquilles est finie donc on va changer de métier, là du coup on se met aux pétoncles », déclare un pêcheur. Si la saison a été bonne cette année, tous estiment que l’année prochaine sera du même niveau.