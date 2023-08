Saison culturelle à Coulommiers : découvrez les dates ! culture événements Coulommiers

La Sucrerie se prépare à accueillir sa prochaine saison culturelle, un événement qui promet d’être riche en découvertes artistiques. Les amoureux d’art et de culture pourront profiter d’un programme varié et de qualité, présenté dans un cadre unique et chaleureux. Si vous êtes déjà impatients de découvrir ce que la Sucrerie vous réserve, voici quelques dates importantes à noter dans vos agendas : les 15 et 16 septembre pour le lancement de la saison, le 6 octobre pour une soirée spéciale consacrée à la danse contemporaine, le 25 novembre pour une représentation théâtrale envoûtante, et enfin les 15 et 16 décembre pour un marché de Noël artistique à ne pas manquer. Ces événements promettent d’être inoubliables, alors réservez dès maintenant vos places pour vivre une saison culturelle inoubliable à la Sucrerie !

Septembre marque la rentrée et l’ouverture de la nouvelle saison culturelle en Brie

Cet automne, la saison culturelle de Brie-Comte-Robert se veut atypique et a misé sur des choix audacieux. Parmi les artistes invités, on retrouve Daniel Auteuil en tant que chanteur, Fabien Olicard en tant que mentaliste ainsi que Lionnel Astier et Victoria Abril dans une pièce de théâtre classique, et Anthony Kavanagh pour de l’humour. L’ouverture officielle aura lieu le 7 septembre à la Sucrerie, avec notamment la participation de la chanteuse lyrique Eeva Ghiotto et du groupe burlesque les Fouteurs de Joie. L’achat de billets en ligne débute également ce jour-là.

La course au record d’affluence

L’objectif de cette saison culturelle est de dépasser le record de fréquentation de l’événement en 2012, qui avait attiré 836 personnes. Les journées du Patrimoine du 16 septembre ont également été incluses dans le programme de l’événement, proposant notamment l’expo photographique « Silence ça tourne » jusqu’au 17 septembre à la bibliothèque, qui rouvrira également ses portes le 16 août.

Contactez l’office de tourisme au 01.64.03.88.09.

