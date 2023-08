Saisissant projet collaboratif d’achat de ferme à 2€50/m² près de Montpellier.

Un projet solidaire pour contrer la vulnérabilité socio-économique. Une communauté de citoyens à Grabels, à proximité de Montpellier, a mis sur pied une initiative d’acquisition collective de surfaces agricoles. Cette stratégie vise en particulier à contrer les pratiques spéculatives en la matière, tout en offrant la possibilité de récolter des fruits et légumes à des coûts abordables.

Un collectif de Grabels pour produire à petits prix

Le projet de l’Agriculture Social Club est de créer une ferme collaborative sur deux hectares de terres agricoles à Grabels, près de Montpellier. L’objectif est de lutter contre la spéculation foncière et de produire des fruits et des légumes à petits prix pour les participants et les associations caritatives. Le collectif existe depuis l’an dernier et cultive déjà 5 000 m² de parcelles municipales, permettant aux participants de recréer du lien social en cultivant ensemble.

Devenir copropriétaire d’une ferme aux portes de la ville

Le projet de l’Agriculture Social Club consiste en l’achat de terres en commun à la SAFER, l’organisme qui gère l’aménagement foncier dans l’espace rural, pour une somme modique de moins de 2,50 euros le mètre carré. Le collectif recherche des personnes motivées et intéressées à acheter ces terres en commun pour développer une ferme agricole. Les participants bénéficieront gratuitement d’une partie des cultures et le restant sera distribué en vente directe ou donné à des associations. Si le projet est accepté, un Groupement Foncier Agricole (GFA) sera constitué et permettra à chacun de revendre ses parts au prix fixé par la SAFER, au bout de 10 ans.

Un jardin-forêt adapté à la sécheresse

Le projet du collectif prévoit la création d’un jardin-forêt de cultures diversifiées avec différentes strates d’arbres, du maraîchage, du petit élevage, des plantes aromatiques et médicinales, ainsi qu’un atelier de transformation. Les techniques agricoles utilisées seront adaptées aux conditions arides de la région et les arbres sélectionnés seront spécifiquement adaptés à ces conditions. Une rencontre est prévue le 27 août à Grabels pour expliquer ce projet alternatif et “cultiver le changement”.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA