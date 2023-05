Saisie de 2 tonnes de cannabis: 5 personnes en examen et détention provisoire

Dans ce groupe de cinq individus, on compte trois hommes dont les âges sont respectivement 27 et 32 ans, à savoir Mounir Z., Liesse O. et Youssef L., qui avaient été arrêtés auparavant, le mercredi 10 mai.

Cinq individus, suspectés d’avoir importé 2,5 tonnes de cannabis, ont été mis en examen le dimanche 14 mai et placés en détention provisoire, selon une source judiciaire confirmée par Le Parisien/Aujourd’hui en France. Les cinq personnes sont accusées d' »importation de stupéfiants en bande organisée », « acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d’emprisonnement ».

La juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris a ouvert une information judiciaire et suit désormais le dossier. La sûreté départementale des Yvelines et l’antenne de l’Office anti-stupéfiants (Ofast) de Versailles sont co-saisies. Parmi les cinq personnes, trois hommes âgés de 27 et 32 ans, Mounir Z., Liesse O. et Youssef L., ont été arrêtés le mercredi 10 mai lors de la saisie de 2,5 tonnes de cannabis dans un camion à Flins-sur-Seine dans les Yvelines.

Une enquête débutée en avril dernier

Selon une source proche du dossier, l’enquête a commencé début avril sur la base d’un renseignement reçu par les policiers de la sûreté départementale des Yvelines. Ce renseignement indiquait qu’un homme originaire des Mureaux était soupçonné de recevoir des quantités importantes de résine de cannabis dans un entrepôt chaque mois. Le même homme était également suspecté de distribuer cette drogue avec un complice dans tout le département des Yvelines, en utilisant des camionnettes.

Toujours selon ce renseignement, un autre homme, également originaire des Mureaux et considéré comme le logisticien, était suspecté de donner des ordres aux deux autres. Les policiers le soupçonnaient de prévenir le duo de l’arrivée imminente de la résine de cannabis afin qu’ils puissent la distribuer dans le département. Une enquête préliminaire a alors été ouverte par le parquet de Versailles pour trafic de stupéfiants. Les enquêteurs ont réussi à identifier les trois hommes, dont Mounir Z., âgé de 27 ans.

Les policiers ont mis en place un dispositif de surveillance devant le domicile de Mounir Z. et, dans la nuit du 9 au 10 mai, sur la base de cette surveillance, ils ont estimé qu’une nouvelle livraison de drogue était en cours. Les policiers l’ont suivi depuis son domicile jusqu’à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où il a pris le volant d’un camion utilitaire, puis a fait demi-tour jusqu’aux Mureaux. Quelques heures plus tard, Mounir Z., toujours suivi par les policiers, s’est rendu avec le camion utilitaire dans un entrepôt des Mureaux.

Les policiers estiment que c’est dans cet entrepôt que la drogue a été chargée dans le camion utilitaire. Les deux complices de Mounir Z. sont arrivés à ce moment-là en voiture. Le camion, conduit par Mounir Z., a ensuite quitté l’entrepôt, escorté par Liesse O. et Youssef L. en voiture. Les policiers, qui suivaient toujours le trio, ont aperçu dans le camion des sacs ressemblant à des « valises marocaines », des paquets rectangulaires de drogue emballés artisanalement. Ils ont alors procédé à l’arrestation des trois hommes et découvert les 2,5 tonnes de résine de cannabis dans le véhicule utilitaire. L’un des trois, Youssef L., appartient à une famille des Mureaux très connue des forces de l’ordre. Le trio est désormais mis en examen et placé en détention provisoire.