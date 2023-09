Saint-Ouen accueille 1 000 nouveaux élèves grâce à 3 écoles récemment ouvertes !

C’est avec joie que certains écoliers de la ville de Seine-Saint-Denis entameront leur rentrée scolaire en 2023 dans de nouveaux équipements tout juste construits. Pour un coût total estimé à environ 67 millions d’euros, ces bâtiments flambants neufs disposeront de toutes les infrastructures nécessaires pour permettre aux élèves de suivre des enseignements dans des conditions optimales. Ces nouvelles constructions reflètent l’engagement de la commune en faveur de la qualité de l’éducation, ainsi que de l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage de ses jeunes citoyens. Les espaces de travail modernes et lumineux, équipés de matériels de haute technologie et disposant de toutes les commodités, sont le résultat d’un investissement conséquent visant à garantir des environnements d’apprentissage propices au développement personnel et scolaire de chaque élève. Dans un souci d’excellence, la commune met donc tout en oeuvre pour garantir un enseignement de qualité, à la hauteur des enjeux éducatifs du XXIe siècle.

Trois nouveaux groupes scolaires à Saint-Ouen

En septembre 2023, trois nouveaux groupes scolaires ont été ouverts à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, nommés d’après trois femmes inspirantes : Colette Besson, Andrée Chedid et Aretha Franklin. Les écoles accueillent six écoles de maternelle et primaire et ont coûté 67 millions d’euros. Au total, 1 052 enfants ont rejoint ces établissements, soit 192 élèves de plus qu’en 2022. La ville de Saint-Ouen s’inscrit dans une dynamique de construction et de réhabilitation des écoles et des accueils de loisirs.

Des noms de femmes inspirantes

Les trois établissements scolaires, qui accueillent des élèves de maternelle et primaire, ont été nommés d’après des femmes inspirantes. Il s’agit de Colette Besson, Andrée Chedid et Aretha Franklin. Avec ces nouvelles ouvertures, 192 élèves supplémentaires ont rejoint les écoles de la ville de Saint-Ouen, qui s’inscrit dans une dynamique de reconstruction et de réhabilitation des écoles.

Des écoles respectueuses de l’environnement

Les nouvelles écoles ont été construites dans une démarche de haute qualité environnementale, avec une forte végétalisation des espaces. Les écoles Colette Besson et Andrée Chedid ont remplacé partiellement ou en totalité les sols bétonnés ou goudronnés par des sols plus clairs et moins imperméables, permettant une meilleure gestion des eaux. La ville a également annoncé que d’autres travaux de rénovation seront entamés dans les écoles situées dans les quartiers du Vieux Saint-Ouen et de Cordon dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

source originale : actu.fr

