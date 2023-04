Saint Laurent Productions débute à Cannes avec « Strange Way of Life » d’Almodovar

Les débuts de Saint Laurent Productions dans la sélection officielle du futur festival de Cannes (du 16 au 27 mai 2023) auront lieu grâce à « Strange way of life », une réalisation de l’espagnol.

Anthony Vaccarello, directeur créatif de Saint Laurent, exprime son désir de travailler avec les grands talents du cinéma qui l’ont inspiré et de leur offrir un espace. La célèbre maison de couture, appartenant au groupe Kering, serait la première marque de luxe à inclure la production de films à part entière dans ses activités.

Almodovar, Sorrentino, Cronenberg…

Saint Laurent Productions sera présent au 76e Festival de Cannes, qui se tiendra du 16 au 27 mai, avec la projection de « Strange Way of Life », un court métrage réalisé par Pedro Almodóvar et mettant en vedette Ethan Hawke et Pedro Pascal. Le communiqué confirme cette information, initialement annoncée par le site spécialisé du monde du luxe Women’s Wear Daily (WWD).

Parmi les autres projets en préparation chez Saint Laurent Productions, on trouve des collaborations avec les réalisateurs David Cronenberg et Paolo Sorrentino. Anthony Vaccarello souligne que ces cinéastes ont toujours su élargir son esprit et que leur vision unique et radicale a contribué à faire de lui la personne qu’il est aujourd’hui. Vaccarello, qui est directeur créatif de la maison depuis 2016, sera également en charge de la création des costumes pour les films produits par Saint Laurent Productions.

Kering déjà impliqué dans le cinéma

En 2022, Saint Laurent a affiché un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros, en hausse de 33% par rapport à l’année précédente. La marque n’a pas indiqué combien d’argent sera investi dans les films qu’elle prévoit de produire.

Le groupe Kering est déjà impliqué dans le domaine du cinéma, notamment à travers son initiative « Women in Motion », qui vise à mettre en avant les femmes dans le cinéma, aussi bien devant que derrière la caméra, depuis 9 ans. Cette année, le prix « Women in Motion » sera décerné à l’actrice oscarisée Michelle Yeoh.