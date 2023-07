Saint-Jean-de-Luz : marché typique du Pays Basque pour éveiller vos sens.

Cap sur le Pays basque, plus précisément à Saint-Jean-de-Luz, pour découvrir un lieu de prédilection pour les épicuriens du coin. Ce repaire s’avère être un véritable sanctuaire pour les amateurs de bonne chère de cette ville portuaire.

Le marché de Saint-Jean-de-Luz : un lieu incontournable pour les amateurs de produits frais et locaux

Le thon, vedette du marché

Situé à deux pas du port de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, le marché est l’une des principales attractions de la ville. Et pour cause, c’est ici que les locaux et les touristes viennent se procurer des produits frais et locaux de qualité. Si le marché propose une variété de produits, c’est le thon qui vole la vedette aux yeux des visiteurs. Vendu au prix de 28 euros le kilo, il est découpé en direct par les poissonniers, qui savent y faire pour capter l’attention du public.

Chez les Fago Aga, le thon est une affaire de famille. Les deux frères, Nicolas et Mikel, ont hérité de cette passion pour ce poisson. « Ça fait la cinquième génération qu’on est sur le marché« , déclare Mikel. Cette tradition familiale se transmet de génération en génération, et permet aux visiteurs de découvrir une partie de l’histoire de la ville.

La buvette des Halles, une institution

Dans les années 60, Saint-Jean-de-Luz était le premier port thonier de France. Aujourd’hui, la ville continue de vivre de la pêche locale, avec le thon, la sardine et le merlu en tête d’affiche sur le marché. Mais le marché, ce n’est pas que des produits frais, c’est aussi une ambiance conviviale. La buvette des Halles en est le témoignage.

Créée par la grand-mère du patron, cette institution est devenue un lieu incontournable pour les locaux et les visiteurs. « On ouvre à 5h30 le matin. Il y a d’abord les poissonniers, les bouchers, les paysans, et puis après les clients qui viennent faire leurs courses« , raconte Jean Laborde, le gérant de La buvette des Halles. C’est l’endroit rêvé pour prendre un café, déguster une spécialité locale ou simplement bavarder avec les commerçants et les habitués.

Le marché, un lieu de rencontre et de partage

Le marché de Saint-Jean-de-Luz est bien plus qu’un simple lieu pour acheter des produits frais. C’est avant tout un lieu de rencontre et de partage. Les habitants et les visiteurs se croisent et échangent autour des étals colorés, dans une ambiance conviviale et détendue. Ici, chacun prend le temps de discuter avec les commerçants, de découvrir de nouveaux produits et de partager un moment agréable.

En somme, le marché de Saint-Jean-de-Luz est un lieu incontournable pour les amateurs de produits frais et locaux, où l’on peut découvrir la richesse de la gastronomie locale et rencontrer les gens qui la font vivre. Une expérience à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent découvrir le charme et l’authenticité de Saint-Jean-de-Luz.