Saint-Hilaire-de-Bois fait revivre son bal populaire

Le comité des fêtes de Saint-Hilaire-du-Bois a décidé de réitérer l’événement incontournable de l’année : le bal trad. Frédéric, le président du comité des fêtes, s’est prêté au jeu de répondre à nos questions. Nous avons appris que cette soirée sera organisée le 8 septembre 2023. Les habitants de la région pourront se retrouver à nouveau sous le signe de la danse et de la musique folklorique. Nous avons également posé des questions à Frédéric concernant la préparation de l’événement, les artistes invités, ainsi que les innovations qui seront apportées cette année. Une chose est sûre, le comité des fêtes mettra tout en œuvre pour que cette soirée soit à nouveau un succès. Nous avons hâte de découvrir cette édition !

Le « Bal trad », une fête du village ouverte à tous

Le comité des fêtes de Saint-Hilaire-du-Bois organise pour la deuxième année consécutive le « Bal trad », une fête du village ouverte à tous. L’événement aura lieu le 8 septembre 2023 et propose un bal traditionnel de campagne avec des chansons de troubadour en occitan et des danses populaires. Le but est de recréer une fête de village qui soit ouverte aux autres villages et de permettre aux différentes générations de se rencontrer. Cette année, le groupe « Pluma Bianca », spécialisé dans la musique occitane et les chants polyphoniques, sera présent.

Un concert en l’église suivi d’un bal sur la place

La fête du 8 septembre débutera à 19h dans l’église avec un concert du groupe « Mila estelas » faisant partie de « Pluma Bianca », qui proposera des chants polyphoniques en occitan. À 21h30, le bal débutera sur la place et se poursuivra jusqu’à 23h30. De la musique moderne d’ambiance sera proposée ensuite jusqu’à la fin de la soirée. Des food trucks, des stands de glaces, de vins, de fromages et de bières ainsi que la buvette du comité des fêtes seront sur place. L’entrée sera gratuite et un parking accessible aux handicapés est prévu.

Une soirée festive et conviviale

Le « Bal trad » est un événement convivial et festif qui permet de partager un moment de loisirs tout en découvrant la culture occitane. Les organisateurs ont choisi un groupe spécialisé dans les chants polyphoniques pour offrir une expérience musicale unique à leurs invités. L’entrée gratuite et les différentes activités proposées montrent la volonté du comité des fêtes de créer un moment de partage et de convivialité.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA