Saccage de la plage du Pyla : le maire d’Arcachon veut y implanter un resto privé

La polémique autour du projet de transformation du Cercle de voile de Pyla-sur-Mer par la ville de La Teste-de-Buch ne cesse d’enfler depuis la diffusion d’une pétition en ligne. Plus de 4 000 signatures ont déjà été apposées ce mardi matin en bas de la pétition « pour le maintien du Cercle de voile de Pyla-sur-Mer », en ligne depuis le 14 juillet. Le maire de La Teste-de-Buch souhaiterait confier la rénovation des locaux à un opérateur privé en contrepartie de l’exploitation d’un restaurant sur le site. Cette décision ne fait pas l’unanimité parmi les licenciés et les riverains.

Un spot idyllique

Le cercle de voile de Pyla-sur-Mer existe depuis 1948, une institution pour les licenciés et les riverains de ce petit lieu huppé et tranquille. Depuis la cale, la vue est imprenable sur l’entrée du bassin d’Arcachon et le Cap Ferret, juste magnifique. Les signataires de la pétition s’inquiètent pour l’avenir du club de voile, qui a permis à plusieurs générations de s’initier à la voile sportive ou de loisir et d’assurer la promotion de ce sport au niveau local, national, mais aussi international.

Quel intérêt pour la mairie ?

Les opposants au projet municipal réclament une modernisation du cercle, mais pas au prix de la privatisation de l’endroit. Le vice-président du cercle de voile estime qu’une modernisation est une bonne chose, mais se dit assez surpris de la manière dont la mairie s’y prend. Il craint que le maire ait promis le site à un investisseur privé de sa connaissance. L’élu d’opposition à La Teste-de-Buch a également pointé du doigt la distribution des privilèges et le copinage de cette décision la qualifiant de « mauvais choix ».

Appel d’offres pour un projet avancé

Le coût des travaux de modernisation du cercle de voile serait de trois à quatre millions. Pourtant, la mairie de La Teste-de-Buch affirme ne pas avoir les fonds nécessaires pour rénover le club. Le projet prévoit la construction d’un restaurant en face de la cale de descente des bateaux, l’aménagement d’un parking pour les clients, et la réfection complète des lieux actuellement occupés par le Cercle de Voile. La mairie de La Teste-de-Buch a affirmé qu’elle compte lancer un appel d’offres en septembre prochain, sans échange concret avec les membres du club.

Touche pas à mon club de voile

La pétition en ligne fait le plein de signatures chaque jour, avec plus de mille soutiens en 24 heures. Les opposants au projet souhaitent conserver leur club de voile en l’état. Selon eux, « le Cercle de voile deviendrait dépendant d’un point de vue juridique et conventionnel de l’exploitant du restaurant qui réaménagerait les lieux pour favoriser son activité commerciale de restauration face à la mer ». La mairie de La Teste-de-Buch soutient que le projet est ouvert et qu’un appel à projets va être lancé. Cette décision est controversée car l’emplacement du cercle de voile est idyllique sur le bassin d’Arcachon, le même secteur que le restaurant à succès La Co(o)rniche.

source originale : La Pause Info.fr