Rugby : Maxime Lucu, la doublure qui brille dans la Coupe du Monde!

Le remplacement d’Antoine Dupont pour le match de vendredi soir contre l’Italie sera assuré par le demi de mêlée de l’Union Bordeaux-Bègles.

Maxime Lucu : un défi à relever dans l’ombre d’Antoine Dupont

Être demi de mêlée en second de Antoine Dupont n’est jamais une tâche aisée. C’est la réalité à laquelle fait face Maxime Lucu. Poussé au premier plan lors du dernier match de poule contre l’Italie le 6 octobre dernier, suite à la blessure du capitaine habituel, Dupont.

« Lucu a toujours été derrière Dupont dans la hiérarchie. C’est la suite logique », explique Vincent Clerc, ancien ailier international. En 17 sélections, Lucu n’a été titulaire que cinq fois, principalement contre des nations moins fortes. Pourtant, vendredi dernier, il a mené l’équipe principale dans un match important pour la première fois de sa carrière. « Il est prêt à assumer ce rôle », confie son coéquipier Matthieu Jalibert.

La durée moyenne de 11 minutes sur le terrain avec les cadre

Malgré son temps de jeu souvent limité, Lucu a participé à tous les succès récents des Bleus. Son record sur le terrain a été de 28 minutes contre l’Afrique du Sud en novembre 2022, où il a fait preuve de calme et a grandement contribué à la victoire des Bleus (29-26).

En tant que stratège et gardien du sang-froid, Lucu sait gérer les matchs à pression, note Vincent Clerc. À 30 ans, Lucu est plus un vétéran expérimenté qu’un nouveau venu. Son statut de capitaine et de buteur lors des dernières phases finales avec Bordeaux-Bègles en témoigne.

Un parcours professionnel atypique

Né à Saint-Pée-sur-Nivelle, une petite commune du Pays basque, Maxime Lucu a grandi et découvert le rugby aux côtés de son ami Charles Ollivon. Après un début en Pro D2 à l’âge de 21 ans et demi, Lucu a rejoint la capitale régionale, Bordeaux, à l’été 2019. Son transfert a été conclu quelques semaines avant l’arrivée du manager Christophe Urios. Sa complicité avec Matthieu Jalibert l’ont rapidement fait remarquer et ils sont devenus rapidement une charnière « bis » de luxe chez les Bleus, derrière Dupont et Romain Ntamack.

L’ouvreur Jalibert dresse un portrait élogieux de Lucu : « Max est un gros bosseur, il a les pieds sur terre. Si je devais donner une qualité, ce serait son leadership, sa façon de gérer le lien entre avants et trois quarts et son jeu au pied, en plus du fait que c’est un excellent défenseur. »

source originale : www.francetvinfo.fr

