Rugby féminin à Perros-Guirec : entraînement mémorable avec les joueuses chiliennes !

Le Chili se prépare activement pour le coup d’envoi de la Coupe du Monde de rugby qui approche à grands pas. Avec quelques jours avant leur première rencontre, les rugbymen chiliens ne relâchent pas leur énergie et leur détermination à se dépasser. Dernièrement, lors d’un entraînement, ils ont eu l’opportunité d’accueillir des joueuses du Rugby Lannion-Perros, venues leur rendre visite et partager leur passion pour le ballon ovale. Cet événement a permis aux deux équipes de se rencontrer et d’échanger sur leur expérience respective. Le Chili a eu la chance de bénéficier des conseils et des techniques de jeu des Françaises, ce qui est toujours bénéfique pour affronter des adversaires redoutables. Le rugby est un sport où la solidarité et l’entraide sont essentielles et cette rencontre a renforcé ces valeurs chez les joueurs chiliens. Ils sont maintenant prêts à mettre en pratique ce qu’ils ont appris lors de ce moment de partage, pour gagner leur premier match de la Coupe du Monde.

Les rugbymen chiliens partagent leur temps avec des joueuses de Rugby Lannion-Perros

Les Cóndores, l’équipe nationale de rugby chilienne, qui sont basés en France pour la Coupe du Monde, ont consacré du temps ce mercredi aux joueuses de Rugby Lannion-Perros. Elles ont eu l’occasion de participer à plusieurs ateliers encadrés par les joueurs chiliens, incluant saut en touche, mêlée et placages, ainsi que des jeux avec ballon et des ateliers de fixation-débordement et jeu au pied.

Une journée de pratique ensemble

Au moins une trentaine de joueuses de différentes équipes, notamment l’équipe de rugby à 5 (loisir), l’école de rugby, et l’Entente de Péllicans, ont eu l’opportunité de passer une journée de pratique avec les rugbymen chiliens. Les joueurs chiliens ont partagé leur savoir-faire avec les jeunes joueuses locales, les encourageant et leur donnant des conseils. La journée a pris fin avec des séances de dédicaces et de photos.

D’autres séances à venir

Les rugbymen chiliens et les joueurs locaux auront l’occasion de participer à d’autres séances en septembre. Les joueurs chiliens étaient ouverts et souriants, selon le chargé de communication et des partenariats du club de Rugby Lannion-Perros, Philippe Cabel. La coopération avec les équipes locales a été bénéfique pour tous, renforçant les liens et l’esprit d’équipe.

