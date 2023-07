« Roxane Le Texier fait ses débuts d’actrice au Festival d’Avignon avec « T’as fait danser ma planète »

Le 25 juillet dernier, la rubrique dédiée aux artistes du festival off d’Avignon mettait à l’honneur Roxane Le Texier. Actrice-compositrice-interprète, elle a profité de cette occasion pour présenter les fruit de son travail avec « T’as fait danser ma planète », un spectacle dont elle est aussi l’autrice. Cette jeune artiste a su séduire son public grâce à une performance singulière qui mêlait poésie, musique et engagement écologique. Avec une énergie palpable et une voix magnifique, Roxane Le Texier a conquis son public en leur offrant un spectacle riche en émotions et en surprises. Sa prestation a été saluée par tous les spectateurs présents, qui soulignent unanimement son talent et son audace artistique. Nul doute que l’avenir réserve de belles surprises à cette artiste prometteuse.

Plongez dans l’univers de « T’as fait danser ma planète »

Le spectacle « T’as fait danser ma planète » de Roxane Le Texier est une œuvre écrite et jouée par l’autrice elle-même. C’est une autofiction qui raconte l’histoire de sa rupture amoureuse, le passage de la grande histoire d’amour à une grande histoire de rupture. Le spectacle invite les spectateurs à suivre le parcours d’une personne qui doit apprendre à passer de la position d’être la moitié de quelqu’un à redevenir quelqu’un à part entière.

Un spectacle multiforme

« T’as fait danser ma planète » est une œuvre pluridisciplinaire qui mélange la danse, le théâtre et le chant. La performance de Roxane Le Texier est un véritable spectacle total qui propose une expérience unique et inoubliable à son public. La volonté de l’autrice était de faire partager son propos en utilisant toutes les formes artistiques qui la constituent.

La rencontre qui a changé tout

Il y a un an, Roxane Le Texier a eu la chance de se produire lors d’un showcase à Paris où elle a rencontré des producteurs. C’est ainsi qu’un directeur de théâtre à Avignon est venu à sa rencontre, à la fin de la représentation. Il a alors demandé : « Bon, t’as un producteur ? », et elle a répondu qu’elle en avait un. Il a répliqué : « Bon, t’as un théâtre ? ». Depuis cette rencontre, les planètes s’alignent pour « T’as fait danser ma planète ». La pièce a été programmée pour plusieurs représentations au festival d’Avignon, l’un de plus grands festivals de théâtre au monde, ce qui a permis à Roxane Le Texier de présenter son travail à un public plus large et de se faire connaître en tant qu’autrice et comédienne.

Finalement, « T’as fait danser ma planète » est le témoignage poignant d’une expérience personnelle, mais c’est aussi un spectacle multidimensionnel qui touche les spectateurs en profondeur et explore les complexités de la relation amoureuse et de la perte. Les composantes éclectiques de la performance offrent une expérience inédite et incroyablement riche à son public et on ne peut que se réjouir de la réussite de Roxane Le Texier dans cette première aventure théâtrale.