Rouler au bioéthanol: économies et avantages pour les automobilistes

Le bioéthanol, en tant que carburant alternatif, gagne en popularité grâce à son coût inférieur et son impact environnemental réduit par rapport aux carburants conventionnels.

Le bioéthanol est un carburant de plus en plus populaire parmi les automobilistes. Est-ce vraiment une bonne affaire ?

Pour répondre à cette question, il est important de considérer plusieurs éléments. Tout d’abord, le prix du bioéthanol ou superéthanol, qui provient de la fermentation de betteraves ou de céréales, a beaucoup augmenté ces derniers mois, comme les autres carburants. Cependant, il reste moins cher que l’essence, notamment parce qu’il est plus écologique et donc moins taxé.

Cela étant dit, l’utilisation du bioéthanol nécessite une conversion du moteur thermique de votre véhicule. Il faut donc installer un boîtier homologué, sans quoi votre moteur risque d’être endommagé et vous vous exposez à une amende. Il est donc conseillé de faire appel à des professionnels agréés tels que des garagistes ou concessionnaires plutôt que d’essayer de faire cette installation soi-même avec des kits souvent vendus sur internet.

Le coût de cette conversion initiale varie en fonction du véhicule, mais il faut généralement compter entre 600/700 et 1600 euros. Cela peut être vu comme un investissement qui sera amorti sur plusieurs mois. De plus en plus de collectivités soutiennent cette démarche en proposant des aides. Par exemple, la région PACA et la région Île-de-France offrent jusqu’à 500 euros, tandis que la région des Hauts-de-France verse 400 euros.

Pour savoir si cette conversion est rentable pour vous, il est important de prendre en compte le type de véhicule et sa consommation. Plus un véhicule est énergivore, plus vite le boîtier est rentabilisé. Néanmoins, il faut savoir que la consommation de bioéthanol sera généralement supérieure à celle de l’essence sans plomb 95. Pour vous aider à estimer le temps nécessaire pour amortir le coût de la conversion et les économies réalisées, vous pouvez consulter le site bioethanolcarburant.com.

Enfin, n’oubliez pas de mettre à jour votre carte grise et d’informer votre assureur de ce changement pour éviter des problèmes et des frais supplémentaires.