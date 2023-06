Roland-Garros: Ons Jabeur, « ministre du Bonheur », incarne la fierté tunisienne

Sujet de plusieurs blessures depuis le début de cette année, la joueuse qui avait atteint les finales de Wimbledon et de l’US Open l’année dernière gagne en force à Paris. La sportive tunisienne de 28 ans n’était pas parvenue à franchir le cap des huitièmes de finale sur le sol en terre battue du site de la Porte d’Auteuil auparavant.

À chaque apparition d’Ons Jabeur sur le terrain, elle est soutenue par de nombreux Tunisiens qui agitent le drapeau rouge et blanc du pays avec enthousiasme. La joueuse de tennis tunisienne de 28 ans, actuellement classée septième mondiale, affronte la Brésilienne Beatriz Haddad Maia lors des quarts de finale à Roland-Garros ce mercredi 7 juin. C’est la première fois que les deux joueuses atteignent un tel niveau dans le tournoi parisien. Jabeur espère décrocher son premier titre en Grand Chelem après avoir perdu deux finales l’année dernière.

« Heureusement, les Tunisiens sont partout, que ce soit aux États-Unis ou en Australie, » déclare-t-elle avec le sourire. « Il y avait quelques Tunisiens là-bas, et je suis vraiment heureuse d’avoir le soutien et l’énergie tunisienne partout ! »

Jabeur avait déjà marqué l’histoire en 2020 en devenant la première joueuse arabe à atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem en Australie. « C’était le seul quart de Grand Chelem qui me manquait, » se réjouit-elle.

« Ministre du bonheur »

Dans son pays d’origine, Ons Jabeur est surnommée la « ministre du bonheur ». Finaliste à Wimbledon et à l’US Open l’année dernière, et ancienne numéro deux mondiale, la Tunisienne est devenue un symbole de fierté pour son pays et son continent. Ziad, qui a voyagé depuis la Martinique où il vit, témoigne : « Elle est devenue une icône en Tunisie et pas seulement ! Dans tout le monde arabe et en Afrique ! »

Fati, quant à lui, est venu la voir jouer à Roland-Garros depuis Tunis. « De voir notre Tunisienne en face de moi, à quelques dizaines de mètres, c’est magnifique. On espère qu’un jour, la Tunisie aura une vraie championne ! »

Ons Jabeur est fière d’endosser ce rôle d’ambassadrice : « C’est un honneur pour moi. J’aimerais bien donner de l’espoir, être présente et représenter ce monde-là. » Son objectif est clair : devenir la première Africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem, et la première joueuse ou joueur, tous sexes confondus, à le faire depuis plus de 40 ans, après la victoire du Sud-Africain Johan Kriek à Melbourne en 1981.