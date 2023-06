Roland-Garros 2023 : Zverev, Swiatek, Haddad Maia en demi-finale – Mercredi en direct

Les matchs des quarts de finale pour les compétitions individuelles se clôturent ce mercredi. Suite aux qualifications d’Iga Swiatek et Beatriz Haddad Maia dans la catégorie féminine, Alexander Zverev sera également présent parmi les quatre derniers participants.

Les quarts de finale de Roland-Garros se terminent le mercredi 7 juin avec deux matchs du tableau féminin et deux du tableau masculin. Pour les femmes, la première rencontre de la demi-finale opposera la Biélorusse Aryna Sabalenka, implacable la veille contre Elina Svitolina, à la Tchèque Karolina Muchova, la révélation du tournoi. Chez les hommes, le choc entre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial qui a écarté Stefanos Tsitsipas, et Novak Djokovic, qui a eu plus de mal face à Karen Khachanov, est très attendu.

Le court Philippe-Chatrier en effervescence

En début de journée, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia a renversé la Tunisienne Ons Jabeur en trois sets (3-6, 7-6 [5], 6-1). L’année dernière, l’Américaine Coco Gauff avait perdu en finale de Roland-Garros et n’a pas pu prendre sa revanche contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, qui se rapproche de plus en plus d’un troisième titre à Paris. De son côté, Alexander Zverev a éliminé l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, la surprise des quarts de finale, pour atteindre les demi-finales Porte d’Auteuil pour la troisième année consécutive.

La dernière session de la nuit verra s’affronter deux joueurs nordiques : le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial, et le Danois Holger Rune, 6e mondial. L’année dernière, c’est le Norvégien qui avait remporté cette confrontation aux mêmes étapes du tournoi.

Aucun joueur français restant chez les juniors

La débâcle tricolore continue. Trois joueurs français étaient en lice le mardi 6 juin dans le tableau junior, et aucun d’entre eux n’a survécu. Dans le tableau masculin, les derniers représentants français, Antoine Ghibaudo et Paul Barbier Gazeu, ont été éliminés dès le deuxième tour. Chez les filles, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a également chuté au même stade. Quant à Astrid Lew Yan Foon, elle s’est inclinée en huitièmes de finale face à la tête de série n°6 (6-4, 7-5). Ainsi, il n’y a plus de joueurs français en compétition à Roland-Garros chez les juniors.

Pauline Déroulède s’incline face à la n°1 mondiale

En tennis fauteuil, l’aventure française s’est également terminée : Pauline Déroulède, qui n’avait jamais gagné de match à Roland-Garros avant le début du tournoi, a été dominée par la leader mondiale néerlandaise Diede De Groot (6-4, 6-1). Qualifiée pour la demi-finale, la championne de 17 titres du Grand Chelem en simple est en quête d’un quatrième sacre sur la terre battue parisienne. Diede De Groot affrontera la Japonaise Momoko Ohtani en demi-finale.