Roland-Garros 2023: Vondrousova, Krejcikova, Muchova en finale – Surprises chez les femmes

La joueuse de tennis tchèque Karolina Muchova, classée 43e au niveau mondial, a réussi l’exploit de devenir la cinquième compétitrice sans être tête de série à atteindre la finale du prestigieux tournoi du Grand Chelem parisien lors des sept dernières années.

Il faut remonter à une décennie pour trouver la dernière finale féminine entre les deux premières têtes de série à Roland-Garros, en 2013, lorsque l’Américaine Serena Williams avait battu la Russe Maria Sharapova. Depuis lors, huit vainqueures différentes se sont succédé, dont la Polonaise Iga Swiatek qui tentera de remporter une troisième couronne le samedi 10 juin. La présence de Karolina Muchova, 43e joueuse mondiale, souligne une fois de plus la singularité du circuit féminin.

En effet, avec la qualification de Karolina Muchova, cinq des sept dernières finales du tournoi de la Porte d’Auteuil ont opposé une joueuse non tête de série. On compte trois victoires pour des joueuses non têtes de série, dont Marketa Vondrousova, Jelena Ostapenko, Iga Swiatek et Babora Krejcikova. Alors, comment expliquer un tel phénomène ?

Des matchs en trois sets et non en cinq

Contrairement à l’ATP, largement dominé par le Big 3 (Nadal, Federer et Djokovic) lors de la dernière décennie, le circuit féminin semble plus favorable à l’émergence de joueuses moins connues du grand public. « Chez les hommes, les matchs en cinq sets avantagent les meilleurs joueurs. Prenons l’exemple de Novak Djokovic, il deviendra plus fort au fur et à mesure que le match se prolongera. Il faut être physiquement et surtout mentalement présent sur une plus longue durée. Les autres ne sont pas habitués à jouer à ce niveau et cette intensité sur cinq sets », explique Mary Pierce, dernière vainqueure française de Roland-Garros en 2000. « Si les filles jouaient également en cinq sets, il y aurait probablement eu moins de surprises », affirme même la consultante France Télévisions.

La terre battue, une surface spécifique

Selon Mary Pierce, la principale raison qui explique le succès des non-têtes de série en finale tient surtout au revêtement du tournoi parisien. « Il n’y a pas beaucoup de joueuses qui aiment et s’entraînent sur terre battue, donc celles qui le font ont forcément un grand avantage. Ici, la balle rebondit plus haut, le jeu est plus lent. Physiquement, il faut tenir dans des échanges qui sont plus longs que sur gazon ou sur dur », analyse-t-elle. « Moi, j’ai beaucoup m’entraîné dessus toute l’année et cela m’a beaucoup aidé pour les déplacements. Sur les autres surfaces, on ne glisse pas autant, ce qui permet un jeu plus spécifique et plus de lift. »

Depuis 2017, aucun autre tournoi du Grand Chelem n’a accueilli autant de joueuses non têtes de série en finale qu’à Roland-Garros, à l’exception de l’US Open avec une Victoria Azarenka de retour après une pause pour raisons personnelles en 2020, et la surprenante affiche entre Leylah Fernandez et Emma Raducanu en 2021.

Trop jeunes pour occuper la première place mondiale

Après le congé maternité de Serena Williams, suite à son 23e titre en Majeur, le circuit WTA a cherché une nouvelle reine. Plusieurs candidates se sont présentées, mais peu sont restées longtemps au sommet. Les ex-numéros 1 mondiales Naomi Osaka et Ashleigh Barty se sont successivement retirées du tennis pour des raisons de santé mentale.

De jeunes pousses ont émergé et remporté quelques tournois du Grand Chelem, mais rares sont celles qui ont confirmé à ce niveau, comme Marketa Vondrousova ou Jelena Ostapenko. « Selon moi, ce manque de régularité s’explique par la quantité de distractions en dehors du court. Quand on est jeune, on se disperse plus facilement après un bon résultat », témoigne Mary Pierce. « L’une des seules pépites à avoir perduré depuis son premier titre, c’est Iga Swiatek. Elle reste concentrée sur son tennis, elle dit non à de nombreuses sollicitations extérieures et c’est là que se fait la différence ».

La valse des entraîneurs

Une autre explication avancée est l’instabilité dans les boxes des joueuses. Pour Patrick Mouratoglou, ancien coach de Serena Williams, « il y a un lien direct entre les performances et le fait de rester longtemps avec un coach sur un même projet ». « Peut-être que les joueuses changent parfois trop en fonction des résultats négatifs », juge également Mary Pierce. « Même si un changement peut amener un déclic, il vaut souvent mieux laisser plus de temps à son coach ».

« C’est un fait sur le circuit WTA, les joueuses changent très souvent d’entraîneur. Pour atteindre un haut niveau et y rester, il faut de la constance jour après jour. Il est important de comprendre qu’à chaque fois que vous changez de coach, il arrive avec de nouvelles idées et vous repartez à zéro », décryptait en 2020 l’actuel entraîneur de Simona Halep sur le site Tennis Majors. « Si vous changez trop souvent, à un moment donné, vous ne savez plus quoi penser car trop de visions différentes se confrontent ». Karolina Muchova semble avoir compris ce message. Depuis trois ans, la Tchèque travaille avec David Kotyza, qui est resté aux côtés de Petra Kvitova de 2008 à 2016. Reste à savoir si cela lui permettra de briller face à Iga Swiatek et de décrocher son premier titre Majeur.