Roland-Garros 2023: Swiatek impitoyable, Rybakina forfait, Zverev nocturne – 3e tour, 3 juin

La conclusion du troisième tour de Roland-Garros a eu lieu le samedi 3 juin, et a été caractérisée par la démonstration implacable d’Iga Swiatek face à Xinyu Wang (6-0, 6-0).

La première semaine et le troisième tour de Roland-Garros se sont terminés samedi 3 juin sur les courts de la porte d’Auteuil. Du côté des dames, Iga Swiatek, lauréate de l’édition 2022, sera bien présente en huitièmes de finale et continue d’impressionner. Chez les hommes, c’est Holger Rune qui a marqué les esprits sur le court Philippe-Chatrier lors d’une journée expéditive.

Le forfait : Rybakina bouscule le programme du Central

L’annonce a été faite seulement vingt minutes avant le premier match de la journée sur le court Philippe-Chatrier. Elena Rybakina, 4e mondiale et dernière vainqueur à Wimbledon, a dû déclarer forfait avant d’affronter l’Espagnole Sara Sorribes Tormo lors du 3e tour, où elle était la grande favorite. La joueuse kazakhe a expliqué son forfait par sa mauvaise santé ces deux derniers jours, sa fièvre et ses difficultés à respirer à l’échauffement.

En raison de cette première rotation annulée, le public du court Philippe-Chatrier a vécu une journée particulière : à 16h27, les trois matchs prévus étaient déjà terminés. Il ne restait plus que la night session entre Alexander Zverev et Frances Tiafoe, à laquelle le public de la journée ne pouvait pas assister. Les organisateurs de Roland-Garros ont dû ajouter un dernier match pour les spectateurs présents : le huitième de finale du tournoi double, opposant les Belges Sander Gille et Joran Vliegen au duo franco-mexicain Édouard Roger-Vasselin et Santiago Gonzalez. Ces derniers ont été battus (7-5, 6-7 [3/7], 7-6 [10/5]).

La claque : le double 6-0 infligé par Swiatek

Dans sa moitié de tableau, Rybakina semblait être la rivale la plus redoutable pour Swiatek. En quarts de finale, la Polonaise pourrait avoir fort à faire face à Coco Gauff, qu’elle avait battue en finale l’année dernière. Mais Swiatek semble être inarrêtable depuis le début du tournoi, comme elle l’a prouvé samedi face à Xinyu Wang (6-0, 6-0). La jeune Chinoise de 22 ans a été écrasée par la numéro 1 mondiale lors du premier 6-0, 6-0 de cette édition 2023 de Roland-Garros.

La balade de la double lauréate de Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier n’a duré que 51 minutes. Lors de ses trois dernières manches sur la terre battue parisienne, la Polonaise a infligé un 6-0 à chaque fois à son adversaire. Au prochain tour, Swiatek affrontera Lesia Tsurenko, qu’elle n’a jamais perdu en deux confrontations. Cette dernière a presque fait aussi bien qu’elle en infligeant une défaite cinglante à Bianca Andreescu, vainqueure de l’US Open 2019 (6-1, 6-1 en 1h02).

La confirmation : Ruud et Rune toujours au rendez-vous

Lors du premier match sur le court Suzanne-Lenglen, Casper Ruud a été malmené pour la première fois du tournoi. Le finaliste de l’édition 2022 a perdu le premier set lors de son match face à Zhang Zhizhen. Toutefois, il a su renverser la situation et s’imposer en 2 heures et 35 minutes de jeu (4-6, 6-4, 6-1, 6-4). En huitièmes de finale, le Norvégien affrontera le Chilien Nicolas Jarry. En quarts de finale, il pourrait retrouver son compatriote nordique, Holger Rune.

Le Danois a profité de quelques jours de repos après le forfait de Gaël Monfils, qu’il devait affronter au deuxième tour. Ce repos semble lui avoir fait du bien puisque Rune a facilement battu son adversaire argentin du jour, Genaro Alberto Olivieri (6-4, 6-1, 6-3), en 1 heure et 58 minutes sur le court Philippe-Chatrier. Grâce à ses bons résultats depuis le début de la saison sur terre et ses deux matchs solides lors de cette première semaine, le Danois s’impose comme l’un des outsiders pour la victoire finale, d’autant plus que sa partie de tableau est plutôt dégagée.

Le choc : Gauff donne la leçon à Andreeva

Le match le plus attendu de la journée était peut-être celui entre la jeune prodige russe Mirra Andreeva, 16 ans, et Coco Gauff. Andreeva avait l’occasion de décrocher une place en huitièmes de finale pour sa première participation à Roland-Garros. Cependant, après avoir remporté cinq victoires consécutives depuis le début des qualifications, la jeune Russe n’a pas réussi à franchir l’épreuve Gauff. Malgré une première manche remportée au terme d’un tie-break de haut niveau, Andreeva s’est effondrée face à la 6e joueuse mondiale et finaliste en titre.

Le combat : Zverev s’en sort face à Tiafoe

La poignée de main entre Alexander Zverev et Frances Tiafoe à 00h20 témoignait du duel acharné que se sont livrés les deux hommes et du respect qu’ils ont l’un pour l’autre. Tiafoe ne reprochera donc pas à Zverev de l’avoir renversé et de s’être imposé dans le tie-break du quatrième set (3-6, 7-6, 6-1, 7-6). L’Allemand a été mis en difficulté par l’Américain dans les derniers jeux et tout semblait se diriger vers une cinquième manche. Zverev a finalement su conclure et se qualifier pour les huitièmes de finale, où il affrontera Grigor Dimitrov. Très ému lors de son interview d’après-match, Zverev, qui avait subi une grave blessure à la cheville l’année dernière en demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, espère à nouveau atteindre le dernier carré.