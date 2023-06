Roland-Garros 2023: Océane Dodin surclassée par Ons Jabeur (n°7), dernière Française en lice

La jeune femme française de 26 ans n’a pas réussi à s’imposer lors de sa rencontre face à la Tunisienne ce jeudi, s’inclinant en deux manches (6-2, 6-3). Arthur Rinderknech sera désormais le dernier représentant français à tenter de briller dans cette compétition pour cette édition.

Au terme de cinq jours de compétition, il ne reste plus aucune Française en lice à Roland-Garros. Océane Dodin, la dernière représentante tricolore dans le tableau féminin, a été largement dominée par la Tunisienne Ons Jabeur (6-2, 6-3) jeudi 1er juin, sur un court Philippe-Chatrier peu rempli. Classée 122e mondiale, la joueuse du Nord n’a pas pu rivaliser avec la tête de série numéro 7, nettement plus puissante et efficace.

Océane Dodin n’a guère eu l’opportunité de s’imposer lors de cette rencontre. Malgré les gradins du court central loin d’être pleins et la présence de nombreux fans tunisiens, l’écart de 115 places au classement ATP entre les deux joueuses était évident. Physiquement limitée et en difficulté dans ses déplacements, la Française a subi la domination de son adversaire (25 coups gagnants et seulement 16 fautes directes).

Jabeur, nettement supérieure

Pourtant, Dodin a tenté sa chance. Menée 3-1 après avoir été breakée dans le premier set, elle a réussi à revenir au score sur le service de son adversaire. Dans une situation similaire au début du deuxième set, elle a écarté deux balles de jeu sous les applaudissements du public et refait son retard. Mais ces bons coups ont été trop rares pour espérer davantage.

En effet, Jabeur a su accélérer et varier son jeu afin de mettre Dodin en difficulté. Lorsque la Lilloise est revenue au score en début de deuxième manche, la Tunisienne a répliqué par un jeu blanc. Jabeur affrontera la Serbe Olga Danilovic au troisième tour, avec pour objectif d’atteindre les huitièmes de finale, comme en 2020 et 2021, ses meilleures performances sur la terre battue parisienne.

Cette défaite confirme la débâcle des Tricolores à Roland-Garros cette année. Alors que trois joueuses avaient atteint le troisième tour en 2022 (Cornet, Jeanjean et Parry), aucune des 10 engagées cette année n’y parviendra. En combinant les tableaux masculin et féminin, il ne reste plus qu’un Français en compétition, Arthur Rinderknech, qui doit encore jouer son deuxième tour face à Taylor Fritz.