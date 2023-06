Roland-Garros 2023 : « Mission accomplie » – Coulisses d’une 1ère finale de Grand Chelem

D’anciens compétiteurs partagent leur expérience concernant leur approche de leur première finale de Grand Chelem, en prévision de la première finale de ce type à laquelle participera Karolina Muchova ce samedi, où elle affrontera Iga Swiatek.

Il s’agit d’une étiquette qui ne la quittera jamais. En battant Aryna Sabalenka en demi-finales de Roland-Garros, la Russe Karolina Muchova a rejoint le club très restreint des finalistes en Grand Chelem. C’est un domaine inexploré pour la joueuse de 26 ans, qui affronte, samedi 10 juin, la tenante du titre Iga Swiatek (trois finales pour autant de victoires). Avant elle, de nombreux champions ont également atteint la finale. Certains n’ont pas eu de seconde chance, tandis que d’autres les ont accumulées par la suite.

Face à la tempête

L’ambiance d’une fin de Majeur est inégalée. Justine Henin se souvient pour francetvsport. « Le vestiaire est plutôt silencieux. On sent que la fin approche. Il y a également une certaine tristesse lorsque le tournoi se termine et que les joueurs sont éliminés, même si c’est fantastique d’être encore en compétition », décrit l’ancienne numéro 1 mondiale. La Belge se souvient parfaitement de sa première finale à Roland-Garros. « Le rêve de petite fille est là, mais il doit être une source d’inspiration plutôt qu’un obstacle. »

Ce rêve, ou plutôt cette promesse, celle que Justine Henin fait à sa mère en 1992 dans les tribunes du court central lors de la finale entre Steffi Graf et Monica Seles : être un jour à leur place et l’emporter. Françoise décède trois ans après cette promesse. « Je me sentais sous pression par rapport à ce que j’avais promis. Je voulais écrire cette histoire », explique Justine Henin, qui sort victorieuse de son duel 100% belge face à Kim Clijsters.

Henri Leconte explique à franceinfo: sport : « J’ai gaspillé mon énergie. Si on ne gère pas les émotions, on se retrouve acculé. Ça a été mon plus gros défaut. »

Kim Clijsters, son adversaire d’alors, esquisse un demi-sourire. Du temps s’est écoulé depuis cette finale perdue en 2003. D’autant plus qu’il s’agissait de son deuxième échec, après sa défaite en finale de l’édition 2001 face à Jennifer Capriati. « C’était tellement différent des autres finales que j’ai pu jouer après. Quand j’étais jeune, l’atmosphère était… étouffante. »

Finaliste à l’Open d’Australie en 2001, Arnaud Clément ne se laisse pas déborder par l’émotion avant son match ultime face à André Agassi. « J’étais calme et confiant. Le matin, je me suis dit : ‘Aujourd’hui, je peux gagner un Grand Chelem’. J’étais beaucoup plus tendu quelques jours après pour mon premier tour de Coupe Davis contre un Belge, Christophe Rochus. J’étais mené deux sets à zéro et j’étais pétrifié », raconte le consultant de franceinfo: sport, avant d’ajouter : « Ce n’est pas la même chose que si vous jouez une finale de Wimbledon ou une finale de Roland-Garros si vous êtes un Français. »

La pression de jouer à domicile, Henri Leconte l’a ressentie de plein fouet en 1988 lorsqu’il a atteint la finale à Roland-Garros pour la première et unique fois de sa carrière en simple. « J’avais rejoué le match plusieurs fois la nuit précédente. Je n’avais pas un entourage extraordinaire à ce moment-là. Ils fêtaient plus ou moins tous le fait que je sois en finale alors qu’ils auraient dû le faire après », se souvient l’ancien cinquième joueur mondial.

Le pouvoir des mots

Toutes les stratégies sont bonnes pour ne pas sortir de sa zone de confort. « C’est beaucoup de travail de visualisation, des exercices de respiration. Il faut aussi trouver un mot ou une phrase à se dire dans les moments difficiles. Je peux penser en une demi-seconde à mon chien pour me détendre ou me faire sourire et ça me donne une pause mentale », explique Mary Pierce, qui a remporté deux titres du Grand Chelem à l’Open d’Australie (1995) et à Roland-Garros (2000).

Mary Pierce, consultante France Télévisions, ajoute à franceinfo: sport : « Ma foi m’a beaucoup aidé, comme effectuer une prière avant les matchs. »

Cependant, l’expérience d’une finale ne peut pas être anticipée à tous les niveaux. Mary Pierce se souvient encore de sa première finale. « J’ai perdu une finale en 1994 ici, à Roland-Garros. J’étais très tendue par rapport à mon discours à faire en français après le match. Je n’étais pas aussi à l’aise qu’aujourd’hui. Je pensais beaucoup à ça… que je gagne ou que je perde, je savais que j’aurais à le prononcer », se remémore la Franco-américaine qui a grandi outre-atlantique. La barrière de la langue, Arnaud Clément a su la franchir en 2001. « Comme je ne parlais pas anglais, j’avais préparé un discours où je n’aurais qu’un mot à changer si je gagnais ou je perdais », explique le rusé consultant de franceinfo: sport.

Cette expérience a toutefois été utile à Mary Pierce. Six mois plus tard, elle a remporté l’Open d’Australie. « Je me suis souvenue que ce que j’avais fait ne m’avait pas aidé. J’ai eu une approche différente, j’ai pensé à autre chose la veille du match », détaille l’ancienne joueuse de 48 ans. Quant à Justine Henin, sa victoire l’a libérée. « On prend conscience qu’on l’a fait une fois, donc on est capables de le refaire. » Karolina Muchova est prévenue.