Roland-Garros 2023 : Iga Swiatek, reine incontestée du tennis sur terre parisienne

Iga Swiatek a réussi à décrocher son troisième titre de Roland-Garros en l’espace de quatre ans, lors du samedi, en s’imposant en finale face à Karolina Muchova.

À seulement 22 ans, Iga Swiatek remporte pour la troisième fois Roland-Garros, en battant samedi 10 juin Karolina Muchova en finale. La jeune Polonaise montre une domination incontestable, n’ayant laissé échapper qu’un seul set durant la compétition. Ses performances grandissent et le circuit féminin semble avoir trouvé sa nouvelle souveraine.

Pendant le tournoi, elle a passé en moyenne une heure et trente minutes sur les courts par match, a gagné quatre sets avec un score de 6-0 et n’a encaissé que 36 jeux en sept matchs. Les statistiques témoignent de l’écrasante domination d’Iga Swiatek à Roland-Garros en 2023. Malgré les difficultés rencontrées lors de la finale contre Karolina Muchova, la Polonaise s’est imposée et décroche ainsi son troisième titre à Paris, après ceux de 2020 et 2022.

Un troisième titre « plus difficile à remporter »

Selon Iga Swiatek, il est délicat de comparer ses trois victoires à Roland-Garros. L’année dernière, par exemple, elle a confirmé que sa première victoire n’était pas due au hasard. Quant à son troisième titre, elle admet qu’il a été plus difficile à décrocher en raison des blessures avant le tournoi, de la pression et du fait de revenir en tant que championne en titre. Malgré cela, elle gère admirablement bien et devient la première joueuse à conserver son titre à Roland-Garros depuis Justine Henin en 2005, 2006 et 2007.

Comme l’affirme une ancienne joueuse et consultante, le tennis féminin a éprouvé pendant longtemps des difficultés à identifier une leader. Iga Swiatek semble incarner cette figure. Justine Henin souligne que la jeune Polonaise est là pour gagner chaque tournoi qu’elle dispute, ce qui manquait jusqu’alors au circuit.

Les adversaires d’Iga Swiatek conviennent qu’il faut être au top pour la battre. Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, explique que le jeu de Swiatek s’adapte parfaitement à la terre battue. Elle possède un coup droit enroulé, une prise extrême et se déplace très bien.

« Faire appel à mon intuition »

Le mental d’Iga Swiatek est aussi à un niveau supérieur à celui des autres joueuses, selon Beatriz Haddad-Maia, vaincue en demi-finales. Durant la finale, Swiatek a connu des hauts et des bas, parvenant finalement à rester concentrée en cessant de penser au score et en faisant appel à son intuition pour mieux jouer.

Avec déjà trois titres à Roland-Garros à son actif à 22 ans et une popularité grandissante auprès du public français, les comparaisons avec son idole, Rafael Nadal, sont inévitables. Amélie Mauresmo admet que le chemin est encore long avant d’égaler les quatorze titres de Nadal, mais personne n’aurait imaginé le palmarès du joueur espagnol à 22 ans. Quant à Iga Swiatek, elle reste humble et préfère ne pas se fixer de records à battre.