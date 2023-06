Roland-Garros 2023 : Djokovic et Alcaraz gagnent, Sabalenka crée polémique – Résumé mardi

L’affrontement entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se déroulera effectivement en demi-finales. Le joueur serbe a triomphé de Karen Khachanov, tandis que l’athlète espagnol a éliminé Stefanos Tsitsipas.

Les quarts de finale ont commencé mardi 6 juin à Roland-Garros. Carlos Alcaraz n’a eu aucune difficulté à battre Stefanos Tsitsipas, tandis que Novak Djokovic a rencontré quelques obstacles pour vaincre Karen Khachanov. Aryna Sabalenka a dominé Elina Svitolina dans un match tendu et rencontrera Karolina Muchova, qui disputera sa toute première demi-finale porte d’Auteuil. Chez les juniors, les Français sont quasiment tous éliminés, avec aucun garçon en lice et seulement une fille encore en compétition après deux tours.

La promenade : Alcaraz domine Tsitsipas

Le choc très attendu entre Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz n’a finalement pas eu lieu, l’Espagnol ayant été bien trop fort pour son adversaire. Le numéro un mondial s’est montré impressionnant tout au long du tournoi et encore plus lors des quarts de finale. Les coups en bout de course se sont multipliés et Tsitsipas s’est rapidement trouvé débordé, perdant finalement en trois sets (6-2, 6-1, 7-6[7-5]) malgré une belle résistance en fin de match. Alcaraz affrontera désormais Novak Djokovic en demi-finales.

L’alerte : Djokovic se fait peur

De son côté, Novak Djokovic a eu du mal mardi, face à Karen Khachanov en quarts de finale. Longtemps submergé par la puissance de frappe du Russe, l’ancien numéro un mondial a passé presque deux sets à s’énerver contre son propre camp et tout le monde autour de lui, frustré par un manque de solutions et un revers défaillant. Mené d’un set et poussé au tie-break dans la deuxième manche, le Serbe a accéléré et a totalement renversé la situation. Khachanov n’a pas réussi à se relever et s’est finalement incliné en quatre sets (4-6, 7-6 [7-0], 6-2, 6-4). Djokovic rencontrera donc Alcaraz en demi-finales.

La polémique : Sabalenka, une victoire et de l’amertume

Le match entre la Biélorusse Aryna Sabalenka et l’Ukrainienne Elina Svitolina était très attendu en raison du contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine qui dure depuis plus de 15 mois. Sabalenka, numéro deux mondiale, s’est finalement qualifiée pour les demi-finales sans problème, mais un incident à la fin du match a attiré l’attention. La Biélorusse est restée au filet en attendant que Svitolina vienne la saluer. La compagne de Gaël Monfils a préféré partir sans saluer son adversaire et s’est fait huer par le public. De retour en conférence de presse, Sabalenka a expliqué qu’elle était allée au filet « par instinct » et a répondu aux critiques sur ses positions rares dans le conflit ukrainien.

La première : Muchova dans le dernier carré

Le parcours de Karolina Muchova se poursuit à Roland-Garros. La Tchèque, qui avait déjà battu Maria Sakkari et Nadia Podoroska lors des tours précédents, a éliminé Anastasia Pavlyuchenkova en deux sets (7-5, 6-2) et s’est qualifiée pour la première fois en demi-finales à Paris. Ce sera également la deuxième fois qu’elle atteint ce stade de la compétition après l’Open d’Australie en 2022. Muchova, 43e mondiale, n’était pas considérée comme une favorite avant le tournoi mais elle tentera tout de même de battre Aryna Sabalenka en demi-finales.

L’hécatombe : plus qu’une Française chez les juniors

Mardi, trois Français étaient en compétition dans le tableau juniors et aucun d’entre eux n’a réussi à s’imposer. Chez les garçons, les derniers représentants tricolores, Antoine Ghibaudo et Paul Barbier Gazeu, ont été éliminés dès le deuxième tour. Du côté des filles, Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a également perdu au même stade de la compétition. Il ne reste plus qu’une joueuse française en compétition, à savoir Astrid Lew Yan Foon, qui jouera son troisième tour mercredi face à la tête de série numéro 5 Lucciana Perez Alarcon.