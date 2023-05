Roland-Garros 2023: Carlos Alcaraz surpassera-t-il Rafael Nadal au même âge?

Depuis l’émergence de Rafael Nadal en 2005, jamais le tournoi de Roland-Garros n’avait été aussi disputé que cette édition qui démarre dimanche, et ce, en l’absence de l’Espagnol. Les deux grands favoris de cette année sont Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz a gagné son premier tournoi à 18 ans, tout comme Rafael Nadal. Ils ont tous deux remporté leur premier Grand Chelem à l’âge de 19 ans. Cependant, c’est aussi à cet âge qu’Alcaraz est devenu numéro un mondial : Nadal, quant à lui, a dû attendre ses 22 ans. Alors, Carlos Alcaraz est-il plus fort que Rafael Nadal au même âge ? Réponse de l’intéressé : « Je ne sais pas… Ce sont deux époques différentes. Je ne pourrais pas dire si je suis plus fort que lui au même âge. Il avait déjà fait de grandes choses… je ne saurais pas répondre à cette question. »

Pour trouver la réponse, nous devons nous tourner vers Toni Nadal, l’oncle et l’entraîneur historique du joueur : « Carlos est plus complet avec son jeu, je crois », explique-t-il. « Mais il y a une petite différence très importante : Rafa, lui, a joué contre Federer et Djokovic, les deux meilleurs joueurs de l’histoire. »

Nadal, mais avec un petit truc en plus

Il est clair qu’Alcaraz commence avec les mêmes bases que Nadal, mais pour Guy Forget, il a un petit quelque chose en plus : « Au même âge, il est aussi fort que Rafael Nadal, si ce n’est qu’il est plus complet, qu’il fait plus de choses ! Il a toutes les armes aujourd’hui pour gagner de nombreux grands chelems. L’avenir nous dira s’il est capable de marcher sur les traces de Rafa en termes de palmarès. » Et si Nadal et Alcaraz s’étaient affrontés à 20 ans ? C’est de la pure fiction, mais Jo-Wilfried Tsonga connaît le vainqueur.

« Je pense qu’Alcaraz gagnerait ! Mais cela ne veut pas dire qu’il gagnera plus que Rafael Nadal. Est-ce qu’Alcaraz va gagner autant de grands chelems ? On n’en est pas sûr ! » a déclaré Jo-Wilfried Tsonga à franceinfo.

Fabrice Santoro apporte une nuance supplémentaire : « Je ne dirais pas qu’il est plus fort. Je dirais qu’il a un tennis plus abouti. Rafa a énormément progressé entre 20 et 30 ans. Alcaraz ne pourra pas autant progresser entre 20 et 30 ans parce que son tennis est déjà extrêmement complet, très mature. Alcaraz a le tennis, l’expérience, le physique, la maturité pour soulever le trophée le 11 juin. »

Si cela se produit, Carlos Alcaraz devra attendre au mieux 2037 pour battre le record de quatorze titres de Nadal à Roland-Garros. À condition que Nadal n’en remporte pas d’autres et qu’à partir de maintenant, Alcaraz remporte Roland-Garros chaque année. Et c’est loin d’être gagné.