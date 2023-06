Roland-Garros 2023 : Carlos Alcaraz, n°1 mondial, cède en demie face à Djokovic, touché physiquement

Au cours du match, après avoir réussi à égaliser à une manche chacun, Carlos Alcaraz a été victime de crampes, ce qui l’a désavantagé face à Novak Djokovic lors de leur confrontation en demi-finale à Roland-Garros, le vendredi.

Le choc des géants avait jusque-là été à la hauteur des attentes, avec des coups de raquette brillants, des échanges rythmés et des duels au filet inspirés. Cependant, les crampes de Carlos Alcaraz ont bouleversé la donne. Le numéro 1 mondial, qui avait égalisé à une manche partout le vendredi 9 juin, a d’abord fait appel au médecin en dehors du temps prévu lors d’un changement de côté et a perdu un break à cause de cela. Il a ensuite laissé filer le troisième set et n’a jamais retrouvé sa mobilité. Il a finalement été battu en quatre sets (6-3, 5-7, 6-1, 6-1).

Selon son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, Alcaraz était convaincu qu’il pourrait battre Novak Djokovic. Mais après deux heures et demie de jeu intense, le jeune Espagnol a dû ralentir en raison de crampes soudaines survenues à égalité dans le troisième set. Il a laissé filer cette manche pour espérer mieux revenir dans la quatrième, après un traitement médical. Mais physiquement et mentalement atteint, il n’a pas été à la hauteur dans le dernier set, où il a tenté de marquer quelques points avec le poignet, alors que ses jambes ne suivaient plus.

Avant ce revirement malheureux, qui rappelle la demi-finale de l’année précédente entre Rafael Nadal et Alexander Zverev, les spectateurs du court Philippe-Chatrier espéraient assister à un match en cinq sets. Les deux protagonistes leur avaient offert un superbe spectacle, en prenant peu de marge dans leurs frappes et en multipliant les échanges extraordinaires. Plus stressé, Alcaraz a cependant offert plusieurs points gratuitement à Djokovic, qui semblait plus détendu, probablement plus habitué aux demi-finales des Grands Chelems. Les deux joueurs ont malmené le jeu pendant deux sets, enchaînant les coups gagnants face à un adversaire redoutable qui prolongeait les échanges.

Le point du tournoi disputé dans le deuxième set

Toujours aussi solide mentalement, Djokovic a sauvé les cinq premières balles de break avant de céder sur la sixième, dans le deuxième set. Face à lui, l’énergique Alcaraz a alterné le bon et le mauvais, notamment avec un coup de raquette spectaculaire – le point du tournoi – à égalité dans le deuxième set, mais aussi avec un coup droit mal ajusté dans le couloir alors que le court était ouvert, offrant presque le débreak à Djokovic, alors que l’Espagnol servait pour le gain de la manche.

En variant davantage son jeu, Djokovic a su déstabiliser Alcaraz. La situation devenait de plus en plus compliquée pour le numéro 1 mondial, d’autant plus que le Serbe avait remporté 96% des matchs où il avait gagné le premier set. Malgré ses trois « C » bien connus (la cabeza, el corazon et los cojones, soit « la tête, le cœur et les cou**** » en français), Alcaraz a refusé d’abandonner. Mais après avoir été breaké dès le début de la quatrième manche, il ne pouvait plus rivaliser avec Djokovic.

Pour l’héritier annoncé de Rafael Nadal, la quête d’un premier titre à Roland-Garros continue. « Je suis désolé pour lui, mais il est très jeune, c’est une bonne personne et je suis sûr qu’il remportera ce tournoi plusieurs fois », a déclaré Djokovic après le match, témoignant du respect qu’il éprouve pour l’Espagnol. Le Serbe tentera, quant à lui, de décrocher dimanche un 23e titre en Grand Chelem et un troisième sacre à Paris. Il sera opposé au Norvégien Casper Ruud (n°4), qui s’est aisément défait d’Alexander Zverev (n°22).