Risque encouru pour Hiromi Rollin, accusée d’abus de faiblesse envers Alain Delon ?

La situation est loin d’être calme dans l’entourage de l’acteur célèbre. Selon les dernières informations, les enfants de la star ont décidé de porter plainte contre une femme apparemment proche de leur père. Cette dernière se serait présentée comme la « dame de compagnie » de l’acteur et aurait, selon leurs accusations, profité de cette relation privilégiée pour agir de manière malveillante. Mercredi dernier, les enfants ont donc entamé une démarche judiciaire en déposant plainte. Face à ces accusations, une enquête préliminaire a immédiatement été ouverte afin d’en savoir plus sur la nature exacte des agissements reprochés à la suspecte.

Hiromi Rollin, la compagne japonaise d’Alain Delon, fait l’objet de deux plaintes déposées par les enfants de la star de cinéma. Ces derniers l’accusent notamment de harcèlement moral et abus de faiblesse envers leur père âgé de 87 ans. Hiromi Rollin se défend vivement et conteste l’intégralité des accusations portées contre elle. Cette affaire, appelée l’affaire Delon, fait grand bruit dans les médias. Dans cet article, nous allons revenir sur les principales informations à propos de cette affaire.

La compagne japonaise d’Alain Delon

Hiromi Rollin est une sexagénaire qui s’est installée chez Alain Delon en 2019, après son accident cardio-vasculaire. Inconnue du grand public, elle a travaillé dans les années 80 et 90 comme assistante à la réalisation pour plusieurs films dans lesquels Alain Delon tenait le premier rôle, notamment « Tenue de soirée » et « Le retour de Casanova ». En 2021, Alain Delon la présentait comme sa compagne japonaise lors d’un documentaire sur TV5 Monde. Elle a accompagné l’acteur lors de plusieurs événements, notamment aux obsèques de Jean-Paul Belmondo et à l’avant-première d’un film de son fils Alain-Fabien.

Des accusations graves

Les enfants d’Alain Delon ont déposé deux plaintes auprès du parquet de Montargis. Ils accusent la dame de compagnie de leur père de harcèlement moral, détournement de correspondances, maltraitance animale, violence sur personne vulnérable et abus de faiblesse. Ils reprochent à Hiromi Rollin d’isoler leur père de ses proches, de ses amis et de sa famille en usant de manœuvres et de menaces. Ils dénoncent également l’attitude dénigrante et agressive de la sexagénaire envers leur père et ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de l’octogénaire.

Une affaire qui fait couler beaucoup d’encre

L’enquête préliminaire sur l’affaire Delon est confiée à la section de recherches d’Orléans et à celle de Montargis. Hiromi Rollin a annoncé par la voix de son avocat qu’elle conteste l’intégralité des faits. L’abus de faiblesse, reproché à la sexagénaire, consiste à profiter de l’ignorance ou de la faiblesse physique ou mentale d’une personne. La peine encourue peut aller jusqu’à 3 ans de prison et 375 000 euros d’amende, selon l’article 223-15-2 du Code pénal. De son côté, l’avocat d’Hiromi Rollin a fait savoir que la sexagénaire entendait déposer plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées constatées par un certificat médical. Cette affaire continue de faire grand bruit dans les médias et il faudra attendre la fin de l’enquête pour connaître la suite des événements.