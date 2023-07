Rio de Janeiro en ébullition pendant l’hiver austral : « Un Samedi soir sur la Terre » revisité.

Laissez-vous transporter par le splendide décor de Rio de Janeiro, destination incontournable de la série « Un samedi soir sur la Terre ». Vous y découvrirez une ville vibrante, le berceau de la samba et du carnaval, empreinte d’une culture sportive et artistique cosmopolite. Plongez au coeur d’un hiver austral qui ne manque pas de piquant, où les rues de la ville prennent vie sous le rythme endiablé de la musique et de la danse. Déambulez dans les rues à la recherche des graffitis colorés et des fresques murales qui ornent les murs de la ville, véritable trésor de street-art brésilien. Une soirée inoubliable vous attend dans la belle cité carioca, où la vie nocturne est l’une des plus animées et des plus diversifiées au monde.

À Rio de Janeiro, le samedi soir est un moment spécial où les habitants ont l’occasion de célébrer leur amour pour le soleil et leur passion pour leurs traditions et leur culture. La nuit tombe tôt en hiver austral, mais cela n’empêche pas les sportifs de se diriger vers la plage d’Ipanema pour s’adonner à leur sport favori. La musculation est très populaire dans la région, et selon Alencar Amaral, cofondateur de Rio Apex Academia, « tout le monde prend soin de son corps » dans cette ville balnéaire.

Après l’effort physique, les habitants de Rio savourent des plats délicieux qui témoignent de leur riche histoire culturelle. Le samedi soir, les gens ont deux choix : aller voir le célèbre Christ Rédempteur ou déguster une feijoada, un ragoût chargé d’histoire. Carla Chaves, sous-chef du restaurant Arrmazem Sao Joaquim, explique que pendant l’époque de l’esclavage, « les esclaves récupéraient les restes de viande de leur maître. C’était leur seule source d’alimentation ». Depuis, la feijoada est devenue un plat emblématique qui célèbre les racines africaines de la culture brésilienne.

La danse est également un élément important de la culture de Rio. La ville avait la réputation d’être le plus grand port d’esclaves au monde jusqu’à la fin du XIXe siècle, mais c’est de cette histoire difficile que la samba est née. Aujourd’hui, la samba est le plus grand patrimoine culturel du Brésil et continue d’être une source de fierté pour les habitants de Rio.

En somme, le samedi soir à Rio est l’occasion de célébrer la vie, l’amour et les traditions de cette ville balnéaire emblématique. Les plats délicieux, la danse animée et les sourires chaleureux témoignent de la richesse de cette culture fascinante et invitent les visiteurs à découvrir les merveilles de Rio pour eux-mêmes.