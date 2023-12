« Révolution sportive en vue? La Ministre des Sports lance une concertation nationale en 2024 »

Le groupe national en charge du renforcement de l’intégrité et de la démocratie dans le domaine sportif a soumis, jeudi dernier, à Amélie Oudéa-Castéra 37 suggestions pour perfectionner la gestion des fédérations liées au sport.

Conclusion du comité sur l’éthique sportive

Après huit mois d’investigations et d’échanges avec près de 170 acteurs clés de l’industrie sportive, le Comité national pour renforcer l’éthique et la vie démocratique dans le sport, fondé suite à une série de scandales impliquant différentes fédérations sportives en France, a présenté ses conclusions le 7 décembre. Le Comité, dirigé par Marie-George Buffet, ancienne ministre des Sports, et Stéphane Diagana, ex-athlète, a structuré ses 37 propositions en trois catégories : renforcer l’éthique dans la gouvernance sportive, stimuler la démocratie, et mieux protéger les athlètes, notamment contre les violences et les discriminations.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, espère que ce rapport puisse devenir le point de départ pour revigorer le sport français. Elle approuve l’initiative du Comité d’organiser une « concertation nationale et territoriale », qui devrait débuter en janvier 2024, pour aboutir d’ici à la fin de la même année à un projet de loi pour la modernisation du sport en France.

Adoption partielle des recommandations

Concernant la gouvernance des fédérations, le rapport appelle à plus de parité dans la composition de leurs organes, la mise en place d’élections des présidents à la proportionnelle pour une représentativité des oppositions, et une meilleure compensation financière pour les dirigeants bénévoles. Le ministère s’aligne sur ces trois suggestions mais a prévenu qu’il n’envisage pas, dans l’immédiat, de rouvrir le débat sur la limitation des mandats des dirigeants. L’idée d’instaurer une limite d’âge à la tête des instances exécutives a été récolté avec ouverture par le ministère, contrairement à celle de limiter à trois le nombre de mandats présidentiels.

Le Ministère opte pour une approche sélective sur les recommandations du Comité

Quant à la protection de l’éthique du sport, le Comité a appelé à une meilleure indépendance des comités d’éthique fédéraux et à une facilite accrue pour suspendre des dirigeants en situation douteuse. Amélie Oudéa-Castéra souhaite aller plus loin en assouplissant les procédures de convocation d’une assemblée générale extraordinaire et en officialisant une mesure de mise à l’écart temporaire des dirigeants en cas de problématique éthique.

Concernant la lutte contre les violences et discriminations sexistes, la ministre soutient la formation des bénévoles et des dirigeants et la mise en place d’une procédure disciplinaire systématique en cas de discrimination avérée. Cependant, la proposition de création d’une autorité administrative indépendante pour assurer un canal de communication externe aux victimes ne sera pas adoptée. Le ministère salue plutôt l’efficacité de Signal-Sport, son dispositif créé en 2019 qui permet de signaler les cas de violences à caractère sexuel et refuse la création d’une « nouvelle structure qui mettrait du temps à monter en puissance ».

