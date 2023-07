Révolution scolaire en Gironde : Découvrez les résultats du Brevet 2023 !

Les scores obtenus par les élèves de l’académie de Bordeaux au brevet des collèges ont enfin été officialisés. Il est dorénavant possible de consulter votre résultat personnel en entrant votre identité dans notre outil de recherche. Vous pourrez ainsi découvrir si vous faites partie des lauréats provenant des départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou encore de la Dordogne. Cet événement majeur pour les adolescents qui ont dû travailler dur pendant toute l’année s’ouvre donc aujourd’hui sur un suspens qui sera vite dissipé une fois que le verdict sera rendu. Dans cette période de grande tension, les élèves pourront enfin relâcher la pression et fêter cette épreuve conclue avec succès pour certains, et avec trop peu de points pour d’autres. Quoi qu’il en soit, les résultats du brevet des collèges seront à coup sûr une source de soulagement mais également de fierté pour plusieurs d’entre eux.

Les résultats du brevet des collèges sont enfin publiés pour l’académie de Bordeaux depuis le vendredi 7 juillet à 17 h. Les élèves de 3ème sont notés sur un total de 800 points, ajoutant les résultats de cinq épreuves. Les épreuves incluent l’oral, le français, les mathématiques, l’histoire-géographie, l’enseignement moral et civique et les sciences, chacune notée sur des points variables. Les résultats seront personnalisés en ligne et les récompenses pourront être attribuées selon la note obtenue, atteignant 480 points pour une mention assez bien jusqu’à 640 points pour une mention très bien.

Des examens basés sur la littérature française et la Première guerre mondiale

Les élèves de l’édition 2023 du brevet de la filière générale ont récemment planché sur des textes de George Sand au français et ont été interrogés sur la Première guerre mondiale en histoire et sur les espaces de faible densité en géographie. Les épreuves de physique-chimie ont porté sur la montée du niveau de la mer tandis que les élèves ont dû reproduire une algue en sciences de la vie et de la terre. Les mathématiques quant à elles, ont été axées principalement sur les probabilités, avec quelques exercices en algèbre et en géométrie. Il est important de rappeler que l’obtention du diplôme du brevet ne garantit pas nécessairement le passage en classe de seconde.

Résultats en ligne

Les résultats pour les candidats de Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Dordogne peuvent être consultés en entrant votre nom dans le moteur de recherche en ligne. Les élèves doivent obtenir 400 points sur les cinq épreuves pour réussir l’examen, qui est noté sur un total de 800 points. Les résultats seront publiés en ligne, ce qui permettra aux étudiants d’avoir un accès rapide à leurs résultats et de consulter leurs récompenses si elles ont été attribuées.

source originale : La Pause Info.fr