Révolution linguistique au Parlement espagnol : Le Catalan, Basque et Galicien co-officiels !

Les différentes langues co-existantes au sein de l’Etat espagnol viennent de gagner une bataille importante. Dorénavant, les représentants politiques pourront user du catalan, du basque et du galicien dans leurs discours prononcés devant l’assemblée nationale de Madrid. Cet avancement notable est le fruit de tractations menées avec fermeté entre les membres socialistes et les indépendantistes catalans de l’association Junts per Catalunya. Ce qu’annonce cette reconnaissance linguistique, c’est avant tout une volonté farouche de mettre fin à une longue période de domination culturelle imposée, qui opprimait les langues minoritaires depuis bien trop longtemps en les reléguant au rang d’idiomes secondaires. Ainsi, la diffusion et la promotion de ces différentes langues pourront véritablement s’entreprendre de manière effective et équitable. En élevant les langues dites « co-officielles » à un statut reconnu et respecté, c’est également une partie de la société espagnole qui pourra enfin s’exprimer à voix haute et être entendue, pour un avenir plus tolérant et diversifié.

Les langues « co-officielles » sont autorisées au Congrès des députés en Espagne

Les députés espagnols pourront désormais utiliser le catalan, le basque et le galicien lors des sessions parlementaires. Cette décision a été prise par la nouvelle présidente du Congrès des députés d’Espagne, Francina Armengol, suite aux négociations entre socialistes et indépendantistes catalans, Junts per Catalunya. Elle marque l’expression de la pluralité et la diversité espagnoles, selon ses déclarations.

Négociations entre socialistes et indépendantistes catalans

La décision de permettre l’utilisation des langues co-officielles en séance parlementaire est le fruit des négociations entre socialistes et indépendantistes catalans. Ces derniers ont soutenu la candidate du Parti socialiste pour la présidence du Congrès des députés. La nouvelle présidente a souhaité exprimer son attachement à l’espagnol, au catalan, au basque et au galicien.

Le catalan, le basque, le galicien au sein des institutions européennes ?

L’Espagne pourrait également utiliser sa présidence tournante du Conseil de l’Union européenne pour tenter d’obtenir l’utilisation des langues co-officielles (catalan, basque et galicien) dans les institutions européennes. Cette décision pourrait avoir un impact sur les catalans et les basques français qui ont tenté de délibérer en catalan lors des séances municipales, mais ont été rappelés à l’ordre par la justice administrative qui a rappelé que la langue de la République est le français.

