Révolte anti-éoliennes à Bourbriac : rassemblement massif

Les Soulèvements de l’air : un nouvel intercollectif qui dit stop aux éoliennes en centre Bretagne

De plus en plus d’éoliennes industrielles s’implantent en centre Bretagne, provoquant des réactions de la population. Les Soulèvements de l’air est un nouvel intercollectif qui regroupe 12 collectifs et près de 200 adhérents résidant à Louargat, Loguivy-Plougras, Lanrivain, Glomel, Trémargat, St-Adrien, Plounévez-Moëdec, Bourbriac, Kerpert, Kérien, Bulat-Pestivien et Pont-Melvez. Leur but est de protester contre le déferlement d’éoliennes industrielles dans la région.

Le 2 juillet dernier, le collectif est venu manifester son mécontentement sur le site de Gwerginiou où la société Elicio construit actuellement un nouveau parc éolien de quatre machines. Les membres ont déroulé une banderole « Stop au saccage de nos campagnes », affirmant qu’il était désormais impossible de passer sous silence la dévastation de terres agricoles, de bocages et de zones naturelles. Selon eux, des dizaines d’hectares ont été engloutis pour laisser place à des pistes empierrées et des plateformes en béton pour ériger les éoliennes.

Le groupe dénonce un « grand projet industriel inutile et imposé » réalisé au mépris de l’étude d’impact environnementale qui identifiait des zones humides, des landes et des boisements protégés. Les enjeux de conservation des chauves-souris liés au développement présentent également un risque excessif. Les Soulèvements de l’air pointent également la supercherie des pouvoirs publics qui prétendent promouvoir l’excellence environnementale.

Le collectif lance donc une campagne sur le thème « L’éolien, c’est du vent » et organise un événement majeur le 9 septembre prochain à Lanrivain au manoir du Gollodig, qui verra la tenue d’une journée d’information et de débats sur les enjeux de l’éolien, ainsi qu’un fest-noz. Face à la multiplication des projets éoliens, Les Soulèvements de l’air espèrent susciter la prise de conscience de la population et inciter les pouvoirs publics à repenser leur politique énergétique.

source : actu.fr