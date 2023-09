« Révélations sur les profiteurs de la crise du logement via l’Anti-squat »

La semaine cinématographique est marquée par la sortie de deux films attendus : « Anti-squat » signé Nicolas Silhol et « Le Ciel rouge » réalisé par Christian Petzold. Thierry Fiorile et Matteu Maestracci sont revenus sur ces deux œuvres singulières qui devraient séduire le public friand de cinéma d’auteur. Tout d’abord, « Anti-squat » nous plonge dans l’univers impitoyable de la spéculation immobilière où un jeune couple se retrouve confronté aux dilemmes moraux et pécuniaires qui en découlent. Porté par un casting talentueux et une réalisation soignée, ce film nous invite à réfléchir sur les conséquences sociales des choix individuels. Quant à « Le Ciel rouge », il nous entraîne dans l’Allemagne de l’Est où une femme forte et déterminée, interprétée magistralement par Nina Hoss, tente de retrouver son amour face à l’effondrement d’un système politique. En mettant en lumière les tensions entre amour et politique, ce drame ardent et poignant témoigne de l’excellence du cinéma allemand contemporain. En somme, ces deux films de qualité ne laisseront pas indifférents les cinéphiles en quête de belles histoires et de réflexions profondes.

La location temporaire de locaux viabilisés : un marché lucratif

Face à la crise du logement, les organismes publics ou privés ont la possibilité de placer temporairement des locataires aux droits limités dans des locaux viabilisés et inoccupés. Cependant, selon la Fondation Abbé Pierre, des sociétés de gardiennage ont investi ce marché à des fins purement lucratives. Dans le film Anti-squat de Nicolas Silhol, le personnage d’Inès (joué par Louise Bourgoin), une mère célibataire menacée d’expulsion, est embauché par la société Anti-Squat comme résident manager. Elle recrute des occupants, impose des règles strictes et doit s’installer avec eux dans des locaux situés en banlieue parisienne. Ce sont souvent des travailleurs pauvres comme une infirmière, un jeune professeur et un chauffeur de VTC qui y résident. Six ans après Corporate, Nicolas Silhol offre à nouveau le rôle principal à une femme en mode survie.

Le Ciel rouge : hommage à Eric Rohmer

Dans son nouveau film, le réalisateur allemand Christian Petzold nous emmène sur les bords de la mer Baltique, où deux amis passent des vacances à proximité d’une série d’incendies qui colorient le ciel de rouge. L’un des amis doit terminer l’écriture de son livre, mais rencontre des difficultés car il est prétentieux et susceptible. Le titre du film reprend la couleur rouge du ciel dans un contexte menaçant et inquiétant. Christian Petzold rend hommage aux films d’été d’Eric Rohmer en présentant des amours de jeunesse contrariées entre les deux protagonistes et l’actrice allemande Paula Beer incarne parfaitement un des personnages. Cependant, Christian Petzold semble se chercher un style avec ce film peu convaincant et désuet, après le succès de Barbara et Ondine.

