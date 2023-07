Révélations étonnantes : 30 ans d’études climatiques exceptionnelles en grotte de Dordogne

Depuis trois décennies, l’attention des chercheurs est rivée sur la cavité souterraine. Ils scrutent minutieusement la composition des stalactites et parviennent ainsi à reconstituer l’évolution climatique des temps révolus. Cette étude permet également d’analyser les conséquences dramatiques du dérèglement climatique actuel. Les stalactites révèlent des informations cruciales sur la fréquence et l’intensité des précipitations, la température et l’humidité de l’air, ainsi que sur les variations de la pression atmosphérique. Ces données précieuses permettent de mieux comprendre les phénomènes climatiques passés et de prédire l’avenir avec plus de précision. Les scientifiques continuent ainsi à scruter la cavité avec attention, conscients de l’enjeu crucial des questions climatiques pour notre planète et notre avenir.

La Grotte de Villars : un laboratoire climatique unique au monde

La Grotte de Villars, située dans le Périgord Vert en France, attire des milliers de visiteurs chaque année grâce à ses magnifiques concrétions et aux peintures préhistoriques qui y ont été découvertes. Mais en dehors des heures d’ouverture au public, c’est un autre type de visiteurs qui s’y rendent : des scientifiques, et plus particulièrement des paléoclimatologues. Depuis 30 ans, ils étudient la composition des stalactites pour retracer l’évolution du climat des temps passés et analyser les conséquences du dérèglement en cours.

Une grotte sensible aux aléas du climat

Depuis 1993, Dominique Genty, paléoclimatologue de l’Université de Bordeaux et directeur de recherche au CNRS, analyse en continu de multiples paramètres au sein de la Grotte de Villars tels que la température, la formation des concrétions, la composition de ces dernières et de l’eau qui en ruisselle. Aucune grotte, nulle part ailleurs à travers le monde, n’a été aussi finement examinée sur une durée aussi étendue. Pour analyser le climat, il doit descendre 30 mètres sous terre, car la grotte ne se comporte pas de la même façon selon que le climat est chaud, froid, sec, ou humide. Selon les cas, l’eau s’y infiltre plus ou moins vite, les concrétions s’y forment plus ou moins rapidement, et leur composition varie.

Thermomètre et pêche aux gouttes

A chaque visite, le scientifique effectue les mêmes relevés, à savoir la température en différents endroits de la grotte et le nombre de gouttes tombant du plafond, comptabilisé grâce à des capteurs placés sous les stalactites. Ces relevés de la température montrent que la température moyenne de la grotte augmente d’année en année, même sous terre, le changement climatique se fait sentir sur le long terme. La composition des gouttes témoigne quant à elle des conditions climatiques à l’extérieur de la grotte.

Une archive climatique exceptionnelle

Les travaux se poursuivent en laboratoire avec l’analyse chimique

source originale : La Pause Info.fr