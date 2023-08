Révélations chocs sur l’étape 3 du Tour de l’Ain 2023 : découvrez les détails !

Le mercredi 2 août approche à grands pas et avec lui, le Tour de l’Ain s’achèvera sur les hauteurs de Lélex Monts-Jura. Pour ce jour fatidique de la course cycliste, une distance de 132 kilomètres devra être franchie afin de rejoindre l’arrivée de la dernière étape à Oyonnax. Les horaires de passage des coureurs et de la caravane sont communiqués et les détails du parcours ont été minutieusement étudiés. Mais pour les automobilistes, les restrictions de circulation seront appliquées tout au long de la journée. Les enjeux sont grands pour les cyclistes qui se sont entraînés d’arrache-pied pour aller jusqu’au bout de ce Tour de l’Ain, et cela fait de cet événement un moment unique en son genre.

Le Tour de l’Ain 2023 termine sa boucle à Lélex Monts-Jura

Le Tour de l’Ain 2023, une course cycliste, se termine le 2 août à Lélex Monts-Jura, une station située dans le Pays de Gex, à proximité de la Suisse et du Jura. Les cyclistes devront parcourir 132 kilomètres pour rejoindre Oyonnax. Cette course créée en 2022 emprunte les mêmes sentiers que ceux du triptyque aindinois, à savoir, l’ascension de la côte de Lajoux, la côte de Giron et le Col de Menthières.

Le parcours de l’étape

Le parcours de l’étape fait une distance de 132km avec un dénivelé positif de 2095m, cinq côtes et deux cols. Les coureurs débutent leur course par le col du Berthiand et ses pentes à 6% sur 4,4km. Ensuite, ils continuent par la côte de Corveissiat, puis celles de Samognat, et de Viry, et enfin celle de Giron légèrement plus pentue. L’ascension se fait crescendo avant d’arriver à l’incontournable Col de Menthières de 9km à 7%, avant l’arrivée finale dans la station du Pays de Gex.

Les horaires de l’étape

Les horaires de l’étape prévoient l’ouverture du village à 9h et l’arrivée des premiers coureurs à 15h37. La caravane du Tour passera à 11h20 au départ et à 15h02 à l’arrivée.

Restrictions de stationnement et de circulation

Le cours de Verdun sera fermé à la circulation ainsi qu’au stationnement de 7h à 13h le mercredi 2 août à hauteur de la station service. L’axe principal, la route départementale 991, sera fermé à la circulation au niveau de la station Monts-Jura, entre 14 heures et 16 heures le mercredi 2 août. Les visiteurs pourront se stationner sur les emplacements mis à leur disposition aux alentours de la station.

