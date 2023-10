Révélation: Pourquoi le PSG mixe les formes de football avec ses jeunes recrues?

Depuis le début de l’année scolaire, six installations pédagogiques liées à des clubs de D1 Arkema, bénéficiant de la reconnaissance de la fédération et du ministère des Sports, ont vu le jour, dans l’optique d’optimiser l’accompagnement de l’évolution des jeunes footballeuses.

Le PSG établit un centre de formation pour les joueuses

Le Paris Saint-Germain (PSG) a franchi une étape importante en créant un centre de formation agréé pour les joueuses. Jusqu’à présent, le club n’avait pas de telle structure, malgré avoir formé d’excellentes joueuses comme Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro et Laurina Fazer. Le passage à un centre de formation agréé s’inscrit dans les efforts de six clubs de D1 Arkema pour surmonter les obstacles historiques à l’égalité dans le football. Les agréments, qui ont été donnés par la Fédération Française de Football (FFF) et le ministère des Sports, permettent aux jeunes filles de se former à l’instar de leurs homologues masculins. Les centres sont situés à Saint-Germain-en-Laye, mais prévoient de déménager à Poissy en janvier.

L’amélioration des conditions de formation

La direction du PSG souhaite offrir des conditions de formation optimales pour ses joueuses, avec des installations de haut niveau et un suivi professionnel. Le staff sportif a été augmenté pour se rapprocher des conditions de l’équipe première. La nouvelle infrastructure, ainsi que la récruitment d’une directrice technique et d’un médecin, figurent parmi les améliorations mises en place. En outre, le nombre de joueuses est passé de 20 à 34. Ces avancées ont été rendues possibles grâce au plan de développement du football féminin dévoilé en avril 2023.

La mixité au coeur des défis à relever

L’intégration des sections féminines et masculines au sein du même centre de formation reste un défi à relever par le PSG. Les joueurs masculins, habitués à la non-mixité, doivent apprendre à accepter la présence féminine. Des activités de cohésion et des initiatives pédagogiques sont mises en place pour encourager l’intégration et la mixité au sein du centre. À long terme, le club envisage d’accueillir plus de joueuses et de créer une équipe réserve qui pourrait être engagée en D3.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA