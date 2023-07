Retraites : manifestation choc à Rennes le 14 juillet !

Le puissant syndicat Force Ouvrière vient d’annoncer une initiative qui ne plaira pas à tout le monde. Selon leurs dires, une nouvelle manifestation sera organisée dans la ville de Rennes pour protester contre la réforme des retraites. La date fixée pour cet événement majeur n’est autre que le jour de la Fête nationale, le 14 juillet 2023. Une coïncidence ou un choix purement stratégique? Force Ouvrière reste silencieux sur ces interrogations, mais déclare que cette mobilisation sera inévitable. Quels seront les résultats de cette action d’éclat? Seul le temps nous le dira. En attendant, cette annonce a pour effet de susciter de vives réactions et émotions chez de nombreux citoyens.

La fin des « 100 jours »

Le syndicat Force Ouvrière a annoncé une nouvelle manifestation pour protester contre la réforme des retraites, qui se déroulera place de la République à Rennes le vendredi 14 juillet 2023. Cette action, décidée mi-juin, est une échéance du Président Emmanuel Macron, les fameux « 100 jours ».

Selon Fabrice Lerestif, secrétaire général de Force Ouvrière en Ille-et-Vilaine, cette manifestation symbolique a pour objectif de faire passer un message clair : FO ne passe pas à autre chose. Pas de retrait, pas de paix. « Dans le climat troublé socialement et démocratiquement que nous vivons, la justice sociale reste plus que jamais notre fil à plomb. Il reste bien des Bastilles à prendre », conclut-il.

Une mobilisation historique

Il est important de rappeler que la réforme des retraites a été au centre d’une mobilisation historique en France en 2019. En effet, des manifestations massives ont eu lieu dans tout le pays, ce qui a entraîné une paralysie des transports et une fermeture des écoles. Les syndicats, dont Force Ouvrière, ont été très actifs dans cette mobilisation et ont appelé à plusieurs reprises à des grèves et des manifestations pour faire entendre leurs revendications.

Une réforme impopulaire

La réforme des retraites est l’une des réformes les plus impopulaires du gouvernement Macron. Elle vise à remplacer les 42 régimes de retraite existants par un régime universel, qui serait basé sur des points acquis tout au long de sa carrière. Selon le gouvernement, cette réforme est nécessaire pour garantir l’équité entre tous les Français et garantir la pérennité du système de retraite.

Cependant, de nombreux syndicats et manifestants critiquent cette réforme, affirmant qu’elle va entraîner une baisse des pensions et une augmentation de l’âge de départ à la retraite. Selon eux, cette réforme va particulièrement toucher les travailleurs précaires et les femmes, qui ont souvent des carrières plus courtes et des pensions moins élevées.

En conclusion, la mobilisation contre la réforme des retraites continue en France, et Force Ouvrière appelle à une nouvelle manifestation pour faire entendre sa voix. Cette réforme est l’un des sujets les plus controversés de la politique française, et elle risque d’être au coeur des enjeux lors des prochaines élections.

source : actu.fr