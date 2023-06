Retraites, débat parlementaire, salaires, RSA: Points clés de l’interview Laurent Berger

Le jeudi 8 juin 2023, Laurent Berger, secrétaire général du syndicat CFDT, était l’invité de l’émission « 8h30 franceinfo ».

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, était l’invité de « 8h30 Franceinfo », jeudi 8 juin 2023. Il a répondu aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia sur les retraites, le débat parlementaire, les salaires, le RSA et sa vie personnelle.

Retraites : « Une défaite productive »

Laurent Berger a considéré que la mobilisation contre la réforme des retraites était « une sorte de défaite productive ». En effet, « on a perdu sur le texte, mais cela a été bénéfique pour l’image que l’on donne du syndicalisme, du monde du travail et la force qui a été la nôtre », a-t-il affirmé. Le leader de la CFDT est convaincu que la législation s’appliquera à la rentrée. « Elle va fondamentalement changer la vie de millions et millions de travailleurs qui devront travailler à terme deux ans de plus, et il n’y aura jamais eu de vote à l’Assemblée nationale. Cela pose un problème de légitimité démocratique », selon lui. « L’idée que l’on puisse changer la vie de millions de salariés sans avoir de vote me fait peur », a-t-il ajouté. Il a dénoncé le « déni de démocratie sociale de la part de ce gouvernement », qui « affiche finalement un mépris envers le monde du travail aujourd’hui » et « provoque du ressentiment et de la colère ». Cette « défaite productive » n’est pas, pour lui, « la fin de l’intersyndicale ». Selon Laurent Berger, le mouvement syndical en ressort renforcé: « On a créé une force, on a une maturité dans l’intersyndicale. On s’est respecté, on a travaillé ensemble, on sait ce qui nous différencie, mais on sait aussi ce qui peut nous unir », a-t-il expliqué.

Débat parlementaire sur les retraites : « Il faut de la dignité »

Laurent Berger a appelé les parlementaires à la « dignité » alors que débutent ce jeudi les discussions à l’Assemblée nationale autour de la proposition de loi Liot sur les retraites. La présidente de l’Assemblée nationale a déclaré irrecevables les amendements réintroduisant la mesure d’abrogation des 64 ans, qui avait été supprimée en commission des affaires sociales. L’opposition crie au scandale démocratique. « Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Mais il faut de la dignité parce que derrière, il y a tous les citoyens et citoyennes de ce pays qui regardent et qui se disent que ce qui se passe n’est pas normal, mais il ne faut pas qu’ils perdent encore plus confiance dans les institutions de notre pays », a estimé Laurent Berger. Pour lui, le débat parlementaire sur cette réforme des retraites est « une forme de naufrage ».

Hausses des salaires : sans « contraintes, cela ne fonctionne pas »

Laurent Berger estime que les prochains combats syndicaux concerneront le pouvoir d’achat et la question des salaires. Il souhaite lier les aides publiques aux entreprises aux « politiques salariales dynamiques, notamment dans les branches », dit-il. Selon lui, « cela peut trouver un écho du côté de Matignon », mais « on sent moins d’écoute à d’autres endroits », à l’Élysée et au ministère du Travail notamment. Laurent Berger a pris pour exemple la branche de la volaille: « C’est quatorze niveaux en dessous du SMIC. Et les patron se plaignent de ne pas trouver du monde. Ils doivent regarder la réalité en face », a-t-il déclaré. « S’il n’y a pas de contraintes sur les entreprises, cela ne fonctionne pas », a-t-il rappelé.

RSA : la « stigmatisation » du gouvernement est « intolérable »

Laurent Berger a dénoncé la « stigmatisation des personnes les plus en difficulté dans nos sociétés » par le gouvernement. « C’est inacceptable, c’est intolérable. J’en ai assez », a-t-il lancé. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a présenté mercredi en Conseil des ministres le projet de loi Plein emploi. Les bénéficiaires du RSA devront effectuer 15 à 20 heures de travail ou d’activité de formation par semaine sous forme de « contrat d’engagement ». Laurent Berger se prononce en faveur d’un « accompagnement renforcé » des allocataires du RSA. « Le premier des droits lorsque l’on est au RSA, c’est d’avoir un accompagnement renforcé. Aujourd’hui, sur le nombre de personnes qui sont au RSA, nous sommes défaillants sur l’accompagnement », a-t-il dénoncé.

Vie personnelle : « Je n’ai pas pris la grosse tête »

Laurent Berger semble insensible à la « Bergermania » qui touche le pays et assure ne pas avoir pris « la grosse tête ». « D’ailleurs, je vais partir. Je n’étais pas là pour être connu et apprécié. J’étais là pour faire mon travail de syndicaliste. J’ai toujours considéré que j’étais de passage », a-t-il déclaré. Laurent Berger va passer le relais à Marylise Léon, chimiste de formation. Elle succédera à Laurent Berger à la tête du premier syndicat français le 21 juin prochain. « Ce serait tellement facile de rester encore un an, deux ans, trois ans en plus et de jouer le ‘kéké’ sur des plateaux ou ailleurs », dit-il. Il va s’imposer le « silence » que « je dois à la CFDT, à Marylise et à moi-même ». Bien qu’il ne sache pas encore ce qu’il fera après son mandat, il souhaite « être heureux et essayer de continuer à transformer le monde » à sa « modeste place ».

Retrouvez l’intégralité du « 8h30 Franceinfo » du jeudi 8 juin 2023 dans la vidéo ci-dessous.