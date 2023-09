Retour triomphant à l’école Jacques Prévert après les manifestations: côté optimiste.

Le mois de septembre vient tout juste de débuter et l’école Jacques Prévert, implantée au cœur du quartier de l’Albatros de la ville de Guéret en Creuse, ouvre de nouveau ses portes. Une rentrée très attendue pour l’ensemble des élèves et des enseignants, au vu de l’année mouvementée qu’a été 2022. En effet, la carte scolaire a fortement agité le secteur et l’école a subi quelques modifications. Pourtant, des moyens supplémentaires ont été accordés pour cette rentrée 2023, mais certains se questionnent sur leur suffisance. Qu’en est-il réellement ? Il est temps de faire un état des lieux et de se pencher sur les éventuels manques ou améliorations apportées.

Rentrée scolaire 2023 à l’école Jacques Prévert de Guéret : une classe en moins mais des moyens en plus

L’école Jacques Prévert de Guéret, en Creuse, a rouvert ses portes après une année mouvementée marquée par la carte scolaire. Même si cette école politique de la ville bénéficie de moyens supplémentaires, la suppression d’une classe est mal vécue. Cet établissement compte une trentaine de nationalités différentes, certains enfants ne parlant pas français et étant en retard sur leur scolarité, ce qui nécessite une prise en charge spécifique.

Une rentrée avec une classe en moins pour Jacques Prévert

Initialement, une classe de maternelle et une classe de l’élémentaire devaient être supprimées à l’école Jacques Prévert de Guéret. Cependant, seule la suppression de la classe de l’élémentaire a été retenue en cette rentrée 2023. Cette décision a été mal accueillie par les parents et la directrice de l’école. Mylène Laudinet, mère de deux enfants à l’école maternelle et un enfant à l’école élémentaire, confie que la fin de l’année dernière a été difficile pour eux et que même les parents ont été stressés. Pour Isabelle Piquet, directrice de l’école, la suppression de classe est mal vécue, mais l’école doit aller de l’avant.

Une école avec des besoins spécifiques

L’école Jacques Prévert de Guéret est située dans un quartier prioritaire et l’établissement accueille des enfants de trente nationalités différentes, ce qui nécessite une prise en charge spécifique. Ainsi, un enseignant au profil « plus de maîtres que de classes » est mis à disposition pour les élèves ayant des besoins particuliers. De même, il existe une aide « UPE2A » pour les élèves allophones. L’enseignante Véronique Godard déclare que l’école Jacques Prévert est confrontée à de nombreuses difficultés, mais elle est optimiste et espère que de nombreux projets seront menés au sein de l’école.

La question du remplacement des professeurs en toile de fond

La maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier, s’inquiète de la question du manque de professeurs dans le département. Elle affirme que les moyens supplémentaires alloués à l’école Jacques Prévert ont été pris sur le budget des remplaçants. Elle envisage même de saisir la justice en cas de recrudescence des absences de professeurs. Bruno Charles, inspecteur de l’éducation nationale, confirme que la fermeture de classes de l’an dernier se répercute sur la rentrée scolaire actuelle et annonce également que le remplacement des professeurs pourrait être difficile cette année.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA