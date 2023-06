MYLENE FARMER DEFIE LA METEO ET ASSURE LE SHOW A NANTES HIER SOIR : Retour en photos du concert du 9 juin 2023

Malgré le temps qui passe Mylène Farmer à toujours la même énergie sur scène,

Nantes a été témoin d’un phénomène monumental! Le vénérable stade de La Beaujoire, bien connu pour être le sanctuaire du FC Nantes, s’est métamorphosé en une salle de concert grandiose pour accueillir l’icône de la pop française, Mylène Farmer. Imaginez-vous cela: en seulement six jours, grâce à une armée de 100 à 200 ouvriers et près de 100 semi-remorques bourrés d’équipement, le stade a été transfiguré. L’herbe sacrée de la pelouse a été soigneusement protégée avec des plaques de PVC, tandis qu’une scène époustouflante de 60 mètres de large a été construite. Pour donner une idée de l’ampleur, c’était trois fois plus grand que ce qu’on pourrait voir au Zénith!

Un Concert pour les tous les ages

L’atmosphère était électrique, avec 30 000 fans en délire réunis sous un ciel étoilé pour célébrer la musique et la magie de Mylène Farmer lors de la tournée « Nevermore ». Ce fut un voyage émotionnel et viscéral avec une setlist qui comprenait certains des plus grands succès de Mylène. De « Libertine » à « Désenchantée », chaque chanson était un déferlement d’énergie et de passion. Les spectateurs ont également été témoins d’une élégante attention rendue à Jean-Louis Murat avec la diffusion du clip « Regrets ». Mylène était en grande forme, communiquant avec la foule et même souhaitant un joyeux anniversaire à un membre du groupe AaRON. Cependant, il y a eu quelques embûches: des milliers de fans ont eu du mal à entrer à l’heure en raison de problèmes d’organisation, et il y a eu une panne de l’écran central. Malgré cela, l’énergie du public était contagieuse et la performance de Mylène était incomparable.

Les Mystères et les Souvenirs au coeur du concert de Nantes

Au-delà de la musique, ce concert a également été une célébration de l’art et du mystère. Les fans ont été intrigués par la présence de corbeaux gonflables imposants qui semblaient avoir un sens caché dans le cadre du spectacle. De plus, la marchandise exclusive, dont un adorable corbeau en peluche, a été accueillie avec enthousiasme. Tandis que le concert se terminait avec des applaudissements retentissants et des cris de joie, il était clair que ce n’était pas seulement une soirée de musique, mais un événement culturel qui resterait gravé dans les mémoires. À La Beaujoire, Mylène Farmer a une fois de plus prouvé pourquoi elle est une légende vivante de la musique française.

Nantes, la ville de l’art et de l’histoire, s’est embrasée de joie et de mélodies lors de cette soirée épique. Les fans de Mylène Farmer sont repartis avec des étoiles dans les yeux et des chansons dans le cœur.

Retour en photos du concert

Allez, on vous prévient tout de suite : pas de photos ni de vidéos du concert, la production a tout verrouillé pour garder la main sur leurs images. Mais pas de panique ! Nos journalistes sont là, dans les tribunes de la Beaujoire avec les fans, prêts à tout vous dévoiler et à raconter le show comme si vous y étiez. C’est parti pour le live de « Nevermore » !

Et voilà quelques photos que vous pourrez choper sur Twitter :

(Le concert est maintenant fini, tout comme ce live. Merci à tous de l’avoir suivi ! Demain, samedi 10 juin, Mylène remet ça à la Beaujoire. Restez connectés sur notre site, dans notre journal et sur les réseaux sociaux pour plus d’infos et les réactions des spectateurs.)

23 h 23 : Le rideau tombe sur un show incroyable

Mylène Farmer revient sur scène, habillée d’un costume noir et d’une chemise blanche, pour célébrer la fin en beauté. Accompagnée de sa troupe de danseurs, elle « rallume les étoiles » et invite les 30 000 spectateurs à emporter avec eux les souvenirs de ce spectacle hors du commun. L’artiste se téléporte alors vers une 3e dimension, et c’est fini !

23 h 15 : Un dernier merci et un rappel émouvant

Mylène hurle : « Merci beaucoup, je vous aime ! » Laissant le public chanter à cappella : « Je suis d’une génération désenchantée ». Les fans ne veulent pas la laisser partir et crient « une autre ! »

23 h 05 : Le mystérieux corbeau de « Nevermore »

Sur « Désenchantée », les 15 danseurs arborent des têtes d’oiseaux morts et lugubres, tandis qu’un énorme corbeau de plus de 10 m trône sur la scène. C’est le fameux « Nevermore » imaginé par Edgar Allan Poe, le maître du fantastique.

– Petit aperçu de l’ambiance (extrait de la tournée, vidéos captées à Lille, François Hanss pour TS3 ©️ Stuffed Monkey) :

22 h 56 : La Beaujoire réclame de l’amour

En paillettes et cuissardes, Mylène Farmer s’écrie : « On a besoin d’amour », reprise en chœur par la foule. Derrière elle surgit une statue gigantesque de la Grande Faucheuse. Frissons garantis… Gothique un jour, gothique toujours !

22 h 45 : « Sans contrefaçon » enflamme le stade

Vêtue en Arlequin, comme sa troupe de danseurs, la star à la chevelure rousse met le feu au stade avec « Sans contrefaçon ». Les spectateurs se lèvent et chantent tous ensemble. La Beaujoire est électrisée !

22 h 30 : AaRON en guest surprise

Simon Buret, aka AaRON, débarque sur scène pour un duo avec Mylène Farmer. À la fin de la chanson, elle lui souhaite un joyeux anniversaire: il fête ses 42 ans aujourd’hui, 9 juin.

22 h : Retour en force de « Tristana »

Mylène chante et revisite le titre « Tristana », qu’elle n’avait pas interprété sur scène depuis des années. La fosse s’enflamme, portée par une quinzaine de danseurs et huit musiciens.

21 h 45 : L’éternelle « Libertine »

Dès le deuxième morceau, « Libertine », le stade s’électrise. Le public chante et danse dans la fosse. À la fin de la chanson, Mylène tire un coup de pistolet sur un écran géant qui se brise virtuellement et dévoile la scène où apparaissent danseurs et musiciens. Le show est bel et bien lancé !

– Extrait du concert pour vous mettre dans le bain (vidéos captées à Lille, François Hanss pour TS3 ©️ Stuffed Monkey) :

21 h 33 : Mylène Farmer fait son entrée

L’icône tant attendue débarque enfin. Les fans hurlent d’excitation. Mylène, vêtue de noir, porte d’imposantes ailes de corbeau géantes. Autour d’elle, des épouvantails à têtes de corbeaux se dressent pour une chanson. La star arpente la scène qui s’étend en plein milieu du stade. Une nacelle l’emporte au-dessus de la foule quelques instants plus tard.

21 h 15 : Un touchant hommage à Jean-Louis Murat

Le clip de « Regrets », réalisé en duo avec Jean-Louis Murat, est projeté sur un écran géant, rendant hommage au chanteur disparu.

20 h 45 : La Beaujoire se remplit doucement

Au centre de la foule, un corbeau géant attire tous les regards.

Majestueux, il impose sa présence. Un écran géant diffuse en lettres capitales rouges le nom de la tournée événement : « Nevermore ». 30 000 personnes sont attendues ce soir et 30 000 autres demain soir. L’excitation est à son comble.

La pression monte dans le stade de la Beaujoire pour le concert de Mylène Farmer. Dans les haut-parleurs, « Cambodia » de Kim Wilde fait vibrer l’atmosphère:

20 h : Un quiz et une petite mise en bouche du show de Lille pour se préparer

Des photos ont été prises par la production lors du premier show organisé à la hauteur du talent de Mylène. Voici l’une d’elles, pour vous donner une idée de l’incroyable spectacle et la scénographie de « Nevermore ». Vous pensez être incollable sur Mylène Farmer, après 40 ans d’omniprésence dans le paysage audiovisuel et radiophonique des Français ? La rédaction de presse Océan a créé spécialement pour cette tournée nantaise un quiz rien que pour vous. Cliquez ici pour accéder au jeu (gratis, bien sûr).

19 h : Les fouilles commencent, sans râler !

Il n’y a pas de match ce soir, mais on s’y croirait presque. À la différence près que les tee-shirts à l’effigie de Mylène Farmer sont plus nombreux que les jaunes et verts. À 19 h 02, les premiers fans impatients peuvent enfin entrer dans l’enceinte du stade de la Beaujoire après des heures d’attente. Ambiance bon enfant, tout le monde se prête volontiers aux fouilles réglementaires avant d’accéder au stade de foot de la Beaujoire. L’excitation du concert à venir réchauffe les coeurs et les corps.