Retour fulgurant de l’Angleterre : Troisième place au Mondial de Rugby face à l’Argentine!

Avec une détermination à toute épreuve, le XV de la Rose a remporté (26-23) sa toute première médaille de bronze historique, dans la soirée du vendredi.

Triomphe de l’Angleterre en petite finale contre l’Argentine

La Coupe du Monde vient de se terminer pour le XV de la Rose avec une victoire en finale de consolation contre l’Argentine (26-23) le 27 octobre au Stade de France. Cette victoire, la sixième de l’Angleterre lors de ce tournoi, a permis à l’équipe dirigée par Steve Borthwick de remporter sa toute première médaille de bronze en Coupe du Monde, complétant ainsi leur collection de récompenses mondiales.

Au cours des cinq dernières minutes délibérément tendues pour leurs supporters, l’Angleterre a vu les Pumas manquer l’opportunité d’une prolongation et a résisté courageusement aux attaques restantes de l’équipe adverse avant de célébrer leur victoire.

Le parcours sans faille de l’Angleterre

Malgré les sursauts d’effroi, l’Angleterre a contrôlé ce match du début à la fin. Dès le départ, l’équipe de Farrell a pris rapidement de l’avance grâce à son habileté au pied (100 % de réussite). Alors que le match semblait largement en leur faveur, Ben Earl a marqué le premier essai pour l’Angleterre à la 8ème minute.

Face à une équipe d’Argentine plus agressive en seconde mi-temps, les Anglais n’ont pas fléchi. Leur second essai, inscrit avec audace par Theo Dan à la 45ème minute, est intervenu juste après un essai des Pumas par Santiago Carreras à la 42ème minute. Malgré les huées de la foule argentine, l’équipe anglaise n’a pas succombé à la pression et a tenu bon jusqu’à la fin du match, scellant leur victoire et remportant ainsi leur première médaille de bronze.

Les Pumas ont manqué d’un rien

Avec cette seconde défaite face à l’Angleterre en un mois et demi, l’Argentine a encore une fois mesuré l’écart qui la sépare des grandes nations du rugby. Malgré une réelle volonté de bien jouer et le soutien du public, ils n’ont pas pu capitaliser sur leur élan et concrétiser les moments clés (25e, 35e, 70e, 78e).

Au cours d’une seconde mi-temps plus équilibrée, l’Argentine a réussi à maintenir l’Angleterre à distance, sans parvenir à prendre l’avantage de manière durable. Avec des fautes mineures et un essai concédé au moment où ils venaient de prendre l’avantage au score, ils regrettent sûrement la dernière tentative de pénalité manquée par Nicolas Sanchez à la 75ème minute qui aurait pu les ramener à égalité et prolonger leur espoir. Les hommes de Michael Cheika terminent donc quatrièmes pour la deuxième fois en trois éditions, après avoir perdu la petite finale face aux Springboks à Londres il y a huit ans.

