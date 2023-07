« Retour en images sur la Fête du Bruit 2023 dans le Morbihan »

La Fête du Son en Saint-Nolff (Morbihan) surgit de nouveau tel un phénix pour une quatrième mouture, du 7 au 9 juillet 2023. Vous pouvez désormais admirer dans notre galerie de photos le spectacle des trois jours de performances musicales haut de gamme et d’émotions enivrantes.

Fête du Bruit à Saint-Nolff : un festival électrifiant et éclectique

La Fête du Bruit de Saint-Nolff est un festival qui a réuni encore une fois en 2023 des milliers de festivaliers autour d’une programmation musicale variée. Durant trois jours en juillet, plus de 53 000 personnes ont envahi le site de Kerboulard pour célébrer la musique.

Une programmation musicale impressionnante

La quatrième édition du festival était riche en sons et en musiques. Au total, 5 genres musicaux différents ont été proposés pour plaire à tous les goûts. Les artistes comme Angèle, Orelsan, Dub Inc, Selah Sue, Matmatah, Izïa, Matthieu Chedid, Damso ou encore MHD ont enflammé les scènes de la Fête du Bruit. Les festivaliers ont également été ravis de danser sur de la musique électro et de découvrir des jeunes talents de la musique en France.

Des festivaliers venus de partout pour l’occasion

La fête du bruit est un vrai succès. Les billets se sont arrachés en un temps record. Les 17 500 places disponibles pour le samedi ont été vendues dès le mois de juin. Les festivaliers sont venus de partout pour profiter de l’événement. Une ambiance de fête et de convivialité a régné sur le site tout au long du festival. Les festivaliers ont pu camper et profiter des navettes gratuites pour aller et venir de Saint-Nolff.

Une organisation réussie et une météo favorable

La Fête du Bruit 2023 de Saint-Nolff a été une belle réussite. Les organisateurs ont tout mis en place pour que les festivaliers passent un moment inoubliable. Les stands de nourriture ont proposé des spécialités bretonnes et diverses boissons pour étancher la soif des festivaliers. La sécurité était irréprochable et le personnel accueillant. Enfin, une météo clémente a permis de vivre le festival dans les meilleures conditions possibles. En somme, ce festival est une véritable fête pour les amateurs de la musique et de la convivialité.