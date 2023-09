Restos du cœur Saint-Brieuc : fréquentation en hausse de 23%, jusqu’où ira-t-elle ?

En Côtes d’Armor, le constat est alarmant : une augmentation de 23% de la fréquentation des restos du cœur en seulement un an. Une situation qui s’accroît davantage dans un contexte d’inflation où le coût de la vie ne cesse d’augmenter pour les plus démunis. Ainsi, l’aide alimentaire apportée par ces associations est plus qu’indispensable pour répondre aux besoins les plus élémentaires de la population. Cependant, face à une situation économique difficile, les moyens de ces associations sont limités et cela impacte directement sur le nombre de bénéficiaires. L’association nationale des restos du cœur doit désormais faire face à une réduction des aides de l’Etat, ce qui la contraint à diminuer le nombre de ses bénéficiaires et la qualité de l’aide alimentaire apportée. Face à cela, le secteur associatif doit faire preuve d’une grande solidarité et d’une organisation sans faille pour soutenir les personnes les plus vulnérables.

Les restos du cœur font face à une augmentation de la demande

La fréquentation des restos du cœur a augmenté de 23% dans les Côtes d’Armor, ce qui montre l’importance de l’aide alimentaire pour les personnes nécessiteuses en période d’inflation. Mais en même temps, l’association doit désormais réduire le nombre de bénéficiaires, faute de moyens, au niveau national.

Le constat de l’augmentation de la demande de l’aide alimentaire est partagé par Marylise Dumail, la responsable départementale des restos du cœur. C’est une situation difficile pour l’association, qui doit réduire le nombre de bénéficiaires alors que la demande augmente.

Comment les restos du cœur font-ils face à l’afflux de bénéficiaires ?

L’équipe de bénévoles se mobilise pour trouver des dons auprès des grandes surfaces et des plateformes. L’autre atout de l’association est d’être implantée dans un territoire généreux au niveau agroalimentaire. Ces différents leviers sont donc utiles pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Les restos du cœur s’adaptent à l’évolution du profil des bénéficiaires

Le profil des bénéficiaires change, avec l’arrivée de plus en plus de travailleurs précaires et de personnes âgées dans les zones rurales. Les restos du cœur peuvent également servir de tremplin pour la population jeune, mais il faut tenir compte du fait que des personnes qui ont travaillé toute leur vie peuvent également se retrouver dans le besoin. L’association s’adapte ainsi aux évolutions de la demande de ses bénéficiaires.

Les restos du cœur organisent une collecte d’automne dans le département

La collecte d’automne, qui se déroulera les 13 et 14 octobre, vise à récolter des produits d’hygiène pour bébé et des denrées non périssables pour les restos du cœur. Cette collecte est une manière de soutenir l’association et de contribuer à aider les personnes dans le besoin.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA