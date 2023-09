« Responsabilité du club en question après agression de famille lors match Nantes-OM, déclare président de supporters »

Le vendredi 1er septembre, pendant un match de football entre Nantes et Marseille, un fan de l’OM a subi une agression brutale de la part d’un groupe de supporters locaux. Le motif de cette attaque atroce ? La victime arborait fièrement les couleurs marseillaises en portant son maillot. Cette agression, qui a été dénoncée par de nombreuses personnalités politiques et sportives, est malheureusement un triste exemple de la violence qui règne dans certaines enceintes sportives. Les supporters doivent apprendre à respecter les couleurs et les choix des autres, sous peine de causer des drames irréparables.

« C’est inadmissible », réagit Thierry Tissot, président d’Activ Nantes, après l’agression d’un supporter de l’OM à Nantes

Thierry Tissot, président d’Activ Nantes, la formation principale des supporters du FC Nantes, a réagi à l’agression d’un supporter de l’Olympique de Marseille et de son fils de six ans après le match Nantes-Marseille à La Beaujoire. L’homme a été victime d’un infarctus et a dû être évacué en urgence. Tissot a condamné cette agression, mais a également accusé le club de ne pas avoir su garantir la sécurité des supporters et d’avoir organisé l’insécurité en se focalisant sur les fumigènes des ultras.

Le club en question pour la sécurité des supporters

Selon Thierry Tissot, le FC Nantes n’a pas su garantir la sécurité des supporters malgré les alertes de son association. Il a affirmé que le club avait organisé l’insécurité de ses supporters en se concentrant sur les fumigènes des ultras, mais en ne s’occupant pas des autres personnes présentes dans le stade. Tissot a souligné qu’il avait alerté le FC Nantes à plusieurs reprises sur la nécessité de faire de la pédagogie, de mettre en place une sécurité suffisante et d’expliquer aux supporters que les fans adverses devaient également être traités de façon humaine. Pour lui, le club est responsable de cette situation.

Tous les supporters ne sont pas à blâmer

Thierry Tissot a souligné que tous les supporters ne sont pas à blâmer pour cette agression, mais que certains individus alcoolisés ont agi de façon stupide. Il a également affirmé que la sécurité du stade aurait dû intervenir pour canaliser les personnes qui ne comprenaient pas que les supporters adverses devaient également être traités de façon correcte et humaine. Tissot a insisté sur la nécessité pour le club de prendre en compte toutes les tribunes et non seulement les tribunes ultras ou animées. Il a enfin condamné l’agression commise par les pseudos supporters tout en précisant que des supporters plus raisonnables ont dû faire la sécurité à la place du personnel du stade.

