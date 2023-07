Résonance Festival Avignon 2023: à ne pas manquez!

Du 27 au 30 juillet 2023, la ville d’Avignon sera le théâtre de l’événement tant attendu : le festival Résonance. Les rues, jusque-là paisibles, seront bientôt inondées de vie et d’énergie grâce aux DJ set programmés dans les lieux les plus prestigieux de la ville. Les mélomanes pourront goûter aux divers genres musicaux qui enflammeront la foule : de l’électro à la house, en passant par le hip-hop et la techno. Cette fièvre musicale va faire vibrer les cœurs les plus endurcis et satisfaire les esprits les plus critiques. Chacun y trouvera son compte et y vivra une expérience inoubliable. Les organisateurs promettent d’en faire un spectacle grandiose, reste plus qu’à attendre patiemment ce grand rendez-vous.

Le Festival Résonance 2023, un rendez-vous musical incontournable à Avignon !

Une ambiance festive et dansante pour cette 15e édition

À Avignon, les rues bruissent déjà à l’idée de la quinzième édition du Festival Résonance prévu du jeudi 27 juillet au dimanche 30 juillet 2023. Durant quatre jours, la ville va vibrer au rythme de la musique électronique et les artistes viendront animer les jardins et les parcs les plus agréables de la ville.

Des DJ de renom au programme

Cette année encore, les organisateurs ont prévu une ambiance « aussi festive que dansante ». Ils ont sélectionné avec soin des DJ aux styles très variés pour faire danser les festivaliers. Les festivités débuteront le jeudi 27 juillet 2023 au Kabarouf avec les DJ Traumer et Orisha. Le vendredi 28 juillet 2023, les festivaliers se rendront au Tipi pour y voir Radio Cargo animer la soirée. Le samedi 29 juillet 2023, le jardin du Petit Palais accueillera les DJ Ivan Smagghe et Bonnie Spacey. Enfin, pour clôturer le festival le dimanche 30 juillet 2023, les musiciens Art of Tones, Musiq Voyage et Rorre Ecco se produiront de 17h à 23h.

Des tarifs attractifs pour assister aux concerts

Les organisateurs du Festival Résonance 2023 ont prévu des tarifs attractifs pour permettre au plus grand nombre d’assister aux concerts. Le tarif pour le premier concert est de 10€, tandis que pour le deuxième, il est de 15€ pour les adhérents et 18€ sur place. Enfin, le tarif pour le concert du samedi soir au Petit Palais est de 15€ en prévente et 18€ sur place. L’entrée pour le concert du dimanche soir est gratuite, permettant de clôturer le festival sur une note positive.

Cette 15ème édition du Festival Résonance 2023 s’annonce comme un moment fort pour la ville d’Avignon. Avec des tarifs attractifs et une programmation de qualité, les festivaliers auront l’occasion de vivre des moments inoubliables et d’expérimenter la musique électronique dans un cadre exceptionnel. Casser les codes et mélanger les genres ; telle est la promesse de ce festival, qui devrait séduire autant les amateurs de musique que les curieux en quête de nouvelles expériences sonores.

