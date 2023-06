Résiliation de contrat d’assurances : plus rapide dès le 1er juin grâce à internet

Dès le jeudi premier juin, la procédure de résiliation d’un contrat d’assurance sera simplifiée grâce à internet. Catherine Rougerie nous en donne les détails lors de l’émission 19/20.

Des modifications ont été apportées aux contrats d’assurances. À partir du jeudi 1er juin, il sera plus aisé de mettre fin à son contrat. Désormais, il ne sera plus nécessaire d’envoyer une lettre recommandée, mais plutôt de procéder en trois clics seulement. La première étape consiste à se rendre sur « votre espace adhérent ». Ensuite, il faut accéder à son compte et, nouveauté, y trouver dès demain la mention « résilier votre contrat ». En cliquant sur ce bouton, quelques informations devront être fournies : prénom, nom, numéro de téléphone, explique Catherine Rougerie. Après avoir fourni tous les documents requis, il ne restera plus qu’à valider la demande de résiliation.

Un risque d’amende pouvant atteindre 75 000 euros

Toutefois, il est important de noter qu’il n’est pas possible de résilier un contrat si la personne y a souscrit pour un an au minimum. Les personnes concernées sont celles qui ont souscrit « une complémentaire santé, un contrat d’assurance habitation, d’automobile, et ce, uniquement hors de leurs activités professionnelles », ajoute la journaliste. Cette simplification sera également étendue à d’autres services, tels que « les contrats d’énergies et les contrats de télécommunication », conclut-elle. Les compagnies d’assurance qui ne se conformeront pas à cette nouvelle exigence s’exposeront à une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros.