REPORTAGE: Ukrainiens accusent Russes de détruire barrage Kakhovka – attaque par l’eau

À la suite de la démolition du barrage hydraulique de Kakhovka, les zones situées en aval du fleuve Dnipro et de ses tributaires subissent des inondations. Sur l’Ingoulets, par exemple, qui se trouve à une distance de 40 kilomètres en amont, le niveau de l’eau a augmenté de six mètres.

Tout seul et les pieds dans la boue, Vitali s’efforce de dégager la porte du sous-sol de la maison de sa mère, dont l’intérieur est submergé par plus d’un mètre d’eau. Il a apporté un groupe électrogène et une pompe pour tenter d’assécher le rez-de-chaussée, maintenant que le niveau de l’eau s’est légèrement retiré sous la maison. Le nettoyage prendra plusieurs jours. Vitali travaille pour la commune de Snihurivka, en Ukraine, située sur la rive droite de l’Ingoulets, un affluent du Dnipro.

Cette région, autrefois occupée et bombardée, est désormais confrontée à d’importantes inondations suite à la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka le 6 juin. Des milliers de maisons sont inondées et les conséquences écologiques seront considérables. Vitali a dû fuir pendant l’occupation russe et sa maison a été partiellement détruite par un bombardement. Il insiste sur le fait que ces inondations ne sont pas une catastrophe naturelle : la dernière crue remonte à 1985 et n’avait provoqué que 10 à 15 centimètres de montée des eaux, alors que cette fois-ci, l’eau a atteint six mètres de hauteur, même si Snihurivka se trouve à 40 kilomètres du Dnipro. Selon lui, les inondations et les souffrances qu’elles ont causées à la population sont « à 150 % un acte de guerre de la part des Russes ».

Plus loin sur la rivière, la route disparaît dans les eaux boueuses et c’est de là que partent les embarcations pneumatiques de l’armée ukrainienne et des organisations humanitaires pour ravitailler d’autres villages situés sur la rive opposée. Genia, qui coordonne l’aide d’urgence dans ces hameaux, explique que l’accès se fait uniquement en bateau, puisque le pont est complètement inondé, et que les habitants sont coupés du monde.

Sergueï, un villageois affairé à trier les boîtes de conserve, les bouteilles d’eau et les vêtements envoyés par des bénévoles, estime que « la volonté de tuer des Russes se manifeste maintenant par l’eau, après avoir échoué avec les bombardements aériens », mais il reste persuadé que les habitants résisteront et parviendront à « mater les Russes ». Genia ajoute que le déni des Russes quant à leur responsabilité dans la destruction du barrage de Kakhovka est similaire à leur attitude pendant l’occupation : « Ils ont intentionnellement bombardé notre village avant de venir nous proposer leur aide et de faire porter le blâme sur l’armée ukrainienne, dans le but de nous monter contre l’Ukraine. » Certains villageois ont été manipulés, admet Genia, tout en soulignant que la solidarité au sein de la population est renforcée par la crise des inondations, et que les habitants sont prêts à faire face, encore et toujours.