REPORTAGE : Explosion des cigarettes de contrebande selon douanes de Marseille

À Marseille, la situation devient de plus en plus importante : les douaniers ont confisqué plus de 24 tonnes de tabac au cours de l’année écoulée.

Au cœur de Noailles, un quartier situé à proximité du vieux port de Marseille, se trouve un réseau de ruelles étroites et animées, avec des marchés, des salons de thé et des boutiques en tout genre. Les policiers et les douaniers se préparent à contrôler une dizaine d’établissements soupçonnés de vendre des cigarettes de contrebande dans ce quartier historique et populaire de la ville. Selon le chef de brigade, Jean-Daniel Zanetti, il est difficile de rester discret et il faut essayer de passer à l’action rapidement. Parfois, cela fonctionne, mais d’autres fois non.

La contrebande de cigarettes se développe rapidement. Les douanes ont conduit plusieurs interventions coup de poing ces derniers jours. Sur le terrain, la lutte contre ces réseaux est compliquée. À Marseille, par exemple, le chef de brigade des douanes contrôle une boucherie où sont découverts deux kilos de tabac à chiquer. Dans un café, plusieurs cartouches de cigarettes vendues à la pièce sont retrouvées dans un placard. Le résultat n’est pas spectaculaire, mais les saisies ont lieu tous les jours.

800 tonnes de tabac saisies en 2022

Selon Jean-Daniel Zanetti, il s’agit principalement de petits commerces dispersés les uns à côté des autres, ce qui signifie que même s’il y a de la complicité, les quantités saisies sont relativement faibles, et l’on ne touche qu’une partie du réseau.

Le trafic est de mieux en mieux organisé et en forte expansion, rapportant beaucoup d’argent. D’après le ministère des Comptes publics, en 2020, les douanes ont saisi 284 tonnes de tabac, 402 tonnes en 2021 et près de 800 tonnes en 2022. Cette tendance à la hausse est la même dans les Bouches-du-Rhône. Jérôme Salès, chef divisionnaire des douanes pour la ville et l’aéroport de Marseille, déclare que plus de 24 tonnes de tabac ont été saisies. Une augmentation de 120% sur les deux dernières années, et plus d’une tonne et demie proviendrait des commerces.

En ce qui concerne l’origine des cigarettes, Jérôme Salès explique que Marseille a une situation unique en raison de sa position géographique. La ville est en effet connectée à la fois par la mer, les airs et les routes. On y trouve toutes les formes de trafic de tabac et de drogues, y compris par les ferries, les conteneurs, les avions et les routes. Les stupéfiants sont importés de partout. Les cigarettes peuvent provenir du Maghreb, d’Espagne, d’Italie ou du nord de l’Europe, car il existe des usines clandestines de fabrication de cigarettes sur le territoire européen.

Les quantités saisies étant généralement faibles, il est difficile pour la justice de prononcer des condamnations et des peines sévères. Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement a présenté un plan d’action qui doit s’étendre sur deux ans. Parmi les mesures annoncées, 45 millions d’euros seront investis pour améliorer la détection de tabac frauduleux, notamment en équipant les ports, les aéroports et les centres de tri postaux en scanners de contrôle de marchandises. Les effectifs de chiens détecteurs seront augmentés de 20 %. Les capacités d’investigation seront également renforcées, comme cela a déjà été fait à Marseille.

« On espère que ce travail va porter ses fruits »

Depuis quelques mois, un groupe judiciaire est chargé d’enquêter uniquement sur le trafic de cigarettes. Bertille Gallet, commissaire de police du centre de sûreté de Marseille, explique qu’auparavant, ces affaires étaient traitées par les effectifs de voie publique, ce qui ne permettait pas d’obtenir des résultats significatifs sur un plan judiciaire. Désormais, l’objectif est d’étudier la structure du réseau, avec un véritable travail de fond sur les sources, les origines et les différents acteurs du trafic. L’objectif du gouvernement est de démanteler dix réseaux chaque année. Ce travail peut prendre beaucoup de temps, des mois, voire des années, selon la commissaire. Mais elle espère que les efforts déployés porteront leurs fruits à terme.